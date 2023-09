Vuelve la tranquilidad a Dagua, los casos de Hepatitis A habrían finalizado

Ante los presuntos sobornos de inspectores de Policía, Asobares aseguró que los comerciantes no denuncian porque “tienen miedo”

El agua estaría contaminada

Por ello, recomendó a los habitantes en zonas rurales y donde no se cuenta con acueducto rural, como medida de protección, no ingerir agua que no haya sido hervida previamente. “En los casos de hepatitis A, que es viral y que se puede transmitir, hay que aislar el paciente, garantizar que tenga un baño específico para la realización de sus necesidades fisiológicas y este debe ser limpiado con cloro de forma permanente, además es necesario el aseo de las manos después de utilizar los baños y en las personas enfermas hepatitis A es necesario separar la loza y los cubiertos, y debe tener un lavado con límpido para evitar la transmisión del virus”, aconsejó la Secretaria de Salud del Valle.