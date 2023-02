Accidente en Cartagena: mujer que murió arrollada en Túnel de Crespo fue reportada como desaparecida en 2021

El pasado sábado 18 de febrero, siendo las 6:50 de la tarde, se registró un aparatoso accidente de tránsito en la carrera primera con calle 48, justo en la salida del Túnel de Crespo, sentido Crespo hacia el centro.

SEMANA se comunicó con el Departamento de Tránsito y Transporte (Datt), el cual aseguró que la mujer habría sido arrollada por un taxi cuando caminaba por la zona. Al llegar al sitio, uniformados le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, la cual dio un resultado negativo.

El conductor del vehículo tipo taxi de placas FXT978, quien fue identificado como Tarsicio Antonio Díaz Vecino, no resultó lesionado en el accidente. Sin embargo, la mujer que fue arrollada falleció en el lugar de los hechos.

Entrada al Túnel de Crespo II. - Foto: Captura Google Maps

El Datt manifestó que, al momento del accidente, la mujer no portaba ningún documento de identificación y que su aspecto general parecía el de una habitante de calle.

“En indagaciones en el lugar de los hechos encontramos una señora quien manifestó conocer a la víctima e informó que la víctima frecuentaba su restaurante en busca de comida todos los días tres veces al día y que ella la conocía”, sostuvo el Departamento.

Igualmente, la dueña del restaurante, identificada como Alexandra Sánchez, aseguró que la hoy fallecida estaba reportada en la página web de la Fiscalía General de la Nación como desaparecida desde el año 2021.

La mujer fallecida fue reconocida como María Cristina Posada Penagos, quien habría desaparecido desde el año 2021 en el municipio de San Antonio de Prado, Antioquia.

De hecho, Sánchez, al identificar el estado de María Cristina, aseguró que escribió a la web del ente acusador para informar sobre su paradero; sin embargo, hasta la fecha nadie la había contactado sobre ese tema.

Por otro lado, el vehículo fue inmovilizado en el parqueadero Patio PJ Membrillal y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Turista denuncia robo en Cartagena

Como Jürgen Roland Franz fue identificado el ciudadano alemán, de 70 años, quien el pasado 8 de febrero arribó a Cartagena para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el viaje se convirtió en un completo dolor de cabeza.

Franz llegó al aeropuerto internacional Rafael Núñez a eso de las 6:00 de la tarde. Tomó un vehículo tipo taxi para trasladarse a su hospedaje, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, exactamente en el barrio Getsemaní. Pero cuando llegó a su destino y se bajó del automotor, el conductor aceleró de manera que a la víctima no le dio tiempo de sacar sus maletas.

Para ubicar al taxista y recuperar su equipaje, Jürgen Roland decidió tomar una motocicleta. El propósito era dirigirse hasta la terminal aérea y conseguir los datos del taxi.

Denuncia del turista ante la Fiscalía. - Foto: A.P.I

Pero, por segunda vez, el destino le jugó una mala pasada. Resulta que en medio del trayecto, el motociclista se desvió por los barrios ubicados en las faldas de La Popa. Allí se bajaron y Franz fue atado a un árbol y despojado de sus pertenencias.

“En el barrio Getsemaní tomé una mototaxi para regresar al aeropuerto y ubicar al taxista, pero el mototaxi me llevó a un barrio por los lados del Pie de La Popa, me agredió físicamente, me dio fuertes golpes por la espalda, dejándome morados por todas partes. Este sujeto tomó una piedra para darme golpes en la cabeza”, denunció el alemán ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el testimonio, los dos antisociales habrían hurtado dos celulares de alta gama, los zapatos, cuatro mil euros y parte de la ropa que tenía puesta.

Movilidad Cartagena - Getsemaní - Foto: Cortesía DATT

Fran Alberto Sánchez Castilla, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena, Sincontaxcar, lamentó lo sucedido y reconoció que existen conductores que se aprovechan de los extranjeros para realizar sus fechorías.

Sin embargo, también alegó que la mayoría de este tipo de incidentes suelen registrarse porque el pasajero olvida sus pertenencias.