Alcalde de Cartagena, William Dau, arremete contra Roy Barreras: “No metas la nariz donde no te han invitado”

En la tarde del pasado martes 21 de febrero, el precandidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay, dio a conocer que el presidente del Senado, Roy Barreras, dio el aval en su partido político La Fuerza de la Paz para aspirar al cargo.

Presidente @RoyBarreras, complacido y agradecido por la confianza que a través del Partido @LaFuerzaDLaPaz, deposita en nuestro proyecto de CIUDAD. Un empeño colectivo que busca unificar esfuerzos para hacer que #Cartagena AVANCE. ¡Seguimos sumando ➕️! ➡️ 🕊 pic.twitter.com/3paQKhcvGd — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 21, 2023

Esto causó conmoción en la ciudadanía, sin embargo, la reacción que más ha llamado la atención fue la del actual mandatario de Cartagena, William Dau Chamat, quien arremetió contra el congresista por aceptar al exgobernador en su partido político.

“Este es un mensaje para el honorable senador Roy Barreras: Roy, no metas la nariz donde no te han invitado. Tú eres un cachaco, tú eres un cachaco que no tiene nada que ver con Cartagena, regrésate allá a cachacolandia. Yo estoy para defender a los cartageneros”, fue parte del contundente mensaje.

William Dau - alcalde de Cartagena. - Foto: ALCALDIA CARTAGENA

Acto seguido, Dau cuestionó al precandidato, puesto que hay rumores sobre la millonaria suma de dinero que, al parecer, Turbay utilizaría en su campaña.

“Quiero preguntarle al precandidato Dumek qué tan cierto es que él se jacta diciendo que tiene 20 mil millones de pesos para llegar a la Alcaldía de Cartagena. Y sí es cierto, que explique de dónde sacó el dinero, hablémosle claro a la gente y sin tapujos. Cartagena lo merece”, fueron sus palabras.

El precandidato no se quedó callado y por medio de un trino le respondió al actual alcalde: “Por el bien de Cartagena, por supuesto. Esta no es una ambición personal, es un esfuerzo colectivo para sacar adelante a la ciudad”.

Igualmente, sostuvo que William Dau durante su periodo se ha dedicado a “señalar, dividir, pelear y generar discordia”. Por otro lado, el congresista Roy Barreras aún no se ha pronunciado ante las declaraciones del alcalde de Cartagena.

Respuesta de Dumek en Twitter. - Foto: Captura de Pantalla

Tumban orden de arresto contra el alcalde de Cartagena

Un juez primero del circuito de Cartagena decidió tumbar la sanción impuesta contra el alcalde de esa ciudad, William Dau, quien en medio del pleito con el mandatario de la localidad 2, Andy Reales, fue penalizado con 20 días de arresto y una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, este lunes, 13 de febrero, se conoció que el togado anuló esa decisión “para que se rehaga la diligencia en debida forma, vinculando a la Personería Distrital de Cartagena, dejando incólume las pruebas recaudadas”.

La instancia superior mantiene la medida de suspensión contra Andy Reales mientras continúan las actividades indagatorias que se surten para comprobar un presunto desacato por parte de William Dau, alcalde de Cartagena. - Foto: ALCALDIA CARTAGENA

En ese sentido, la instancia superior mantiene la medida de suspensión contra Andy Reales mientras continúan las actividades indagatorias que se surten para comprobar un presunto desacato por parte de Dau.

¿Qué pasó?

Desde el segundo semestre de 2022, el alcalde de Cartagen ordenó la salida de Andy Reales como mandatario de la localidad 2 de la Virgen y Turística.

Desde entonces inició una pugna legal entre Dau y Reales, ante lo cual este último instauró una tutela en contra de su suspensión por presuntas irregularidades. El juez falló a su favor y le ordenó al alcalde mayor reintegrarlo en el cargo.

Alcalde Localidad 2 de Cartagena, suspendido por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Andy Reales fue suspendido por la Oficina de Control Disciplinario del Distrito mientras realizaba las respectivas investigaciones que ahora se encuentran a cargo de la Personería Distrital, misma institución que solicitó la reintegración del funcionario el pasado 30 de diciembre.

Por otro lado, Reales, al instaurar la tutela, apeló a sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, lo cual posteriormente fue suficiente para el Juzgado Penal 6, que falló a favor del funcionario. Sin embargo, la Oficina Jurídica de la Alcaldía impugnó la decisión y pidió ser archivada.

De acuerdo con el juez, Dau Chamat ha incurrido en desacato, por lo cual se emitió esta sanción.