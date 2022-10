Alerta por venta ilegal de lotes en la isla de Tierra Bomba en Cartagena

La Personería Distrital de Cartagena reveló que algunas personas están vendiendo de forma ilegal “lotes prohibidos”, que pertenecen al Estado y en su mayoría a la ciudad. Estos predios están ubicados en la isla de Tierrabomba.

La personera, Carmen De Caro, emitió una advertencia a la Alcaldía de Cartagena y otras autoridades locales. “En estos momentos se encuentran varios particulares vendiendo lotes en la isla de Tierrabomba.

La Personería Distrital se dio a la tarea de revisar si en Tierrabomba los lotes son por posesión o por tradición y la Curaduría Urbana nos ha informado que estos terrenos que están siendo poseídos no pueden ser loteados”.

Esta alerta fue emitida, puesto que los predios están siendo ofrecidos a una gran cantidad de personas. “Así que la advertencia para todas las personas a las que se les está ofreciendo este loteo es que tengan mucho cuidado cuando vayan a comprar, ya que no se les puede ofrecer un lote que tenga matrícula inmobiliaria porque no se va a poder adquirir”, agregó la personera.

Por otro lado, la funcionaria reiteró que estos predios son del Estado y que su venta está prohibida. Igualmente, los particulares tampoco pueden ‘lotear’ estos terrenos. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el Distrito de Cartagena puede realizar el proceso de legalización, la entrega de estos lotes solo se hará a residentes y nativos de Tierrabomba.

“Por consiguiente, a un particular que llegue ahora foráneo, el Distrito no le puede legalizar el lote y ponerlo a su nombre. Los bienes del Estado son para las personas que los necesitan y no para personas que quieran construir casas de recreo”, señaló De Caro.

Por el momento las autoridades extienden la invitación a la ciudadanía a no promover la compra ilegal de predios, además de verificar la legalidad de los terrenos en los que se encuentran interesados.

Denuncian presunto caso de acoso sexual en isla de Cartagena

La isla de Tierrabomba es uno de los lugares preferidos por quienes visitan la ciudad, sobre todo la zona de Punta Arena. Desafortunadamente, esta área fue el escenario de una mala experiencia para dos mujeres provenientes de México.

Las turistas, por medio de un video difundido en redes sociales, denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un hombre que conocieron en las playas de Punta Arena.

Una de las afectadas contó lo siguiente: “Es un hombre moreno, que le llaman ‘el Contratodo’, y me estaba tratando de abrazar cuando yo me encontraba en la playa, a pesar de que yo le decía que no quería estar con él, que no me gustaba (...) él me abrazaba y me arrimaba su pene contra mi cuerpo, aunque yo le decía que no quería. La verdad me sentí muy incómoda porque nos siguió todo el día”.

Según cuentan las mujeres, intentaron quedarse mucho tiempo dentro del mar como refugio, puesto que el hombre se había posado junto a sus pertenencias, sin perderlas de vista. Posteriormente, un grupo de operadores de lanchas auxiliaron a las chicas y le dijeron a ‘el Contratodo’ que las dejara tranquilas.

“Los señores de las motos acuáticas tuvieron que ir entre todos para decirle que nos dejara tranquilas. Nos ayudaron para que se fuera, porque ahí estaba pegado a todas nuestras cosas. Él decía que pensaba que iba a estar conmigo, pero en ningún momento le dijimos eso, solamente lo saludamos cuando él se presentó y nos dijo que era de Cali”, explicó la otra mujer afectada.

Por el momento, las autoridades no se han manifestado sobre las denuncias hechas por las ciudadanas mexicanas y tampoco se conoce información sobre el hombre oriundo de Cali.