En menos de 72 horas se han registrado cuatro sicariatos en Cartagena; el último fue en plena vía pública

Los sicariatos continúan aumentando en la ciudad de Cartagena, solo entre el domingo 16 de octubre y el martes 18, se han registrado cuatro incidentes bajo esta modalidad. El último de ellos ocurrió poco antes del medio día, cerca al mercado de Bazurto.

Las autoridades atendieron al llamado de la ciudadanía, luego de que un hombre que se movilizaba en una motocicleta fuera atacado con un arma de fuego, lo que generó su derribó del vehículo. Según la versión preliminar de los hechos, el sujeto, de quien se desconoce su identidad, habría sido interceptado por otros hombres también en moto.

Al dispararle se dieron a la huida, dejando a la víctima tendida en un charco de sangre en el suelo. Los comerciantes que se encontraban en el lugar llamaron a la Policía y, al momento de ser auxiliado por los uniformados, le hallaron en su poder un arma tipo revolver calibre 38.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar), el lesionado tiene antecedentes judiciales por los delitos de Homicidio, Extorsión y Hurto Calificado y Agravado. En este momento el hombre herido se encuentra bajo observación médica y de la misma manera fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones.

Otros sicariatos

Los demás ataque registrados el pasado puente festivo, ocurrieron entre la noche del domingo 16 y el lunes 17, según los reportes policiales, los lugares de los hechos fueron establecimientos públicos.

Lunes 17 de octubre

Según las autoridades el pasado lunes festivo, siendo al rededor de las 8:00 p. m., en un comercio de licores ubicado en el barrio Bruselas se encontraba Deimer Ruiz Salcedo, quien departía con sus amigos y conocidos.

De repente un hombre que vestía camiseta negra, bermuda de jean y gorra blanca, se acercó por la espalda y sin mediar palabra disparó en múltiples ocasiones contra Ruíz Salcedo. La víctima fue trasladado al centro asistencial más cercano y del agresor se sabe que huyó como parrillero en una motocicleta.

Horas antes, Johny Jaraba Palencia fue asesinado en una tienda ubicada en el barrio Los Cerezos. Según el reporte la víctima recién ingresaba al establecimiento cuando un hombre le disparó a quemarropa y luego huyó del lugar, también como parrillero en una moto.

Domingo 16 de octubre

En la noche del pasado domingo, en el corregimiento de Pasacaballos, se registró el asesinato de Jeam José Vásquez Guzmán. Según cercanos a la víctima, el hombre era conocido como ‘El Beto’.

Vásquez Guzmán se encontraba en un negocio de abarrotes, todo transcurría normal. El encargado de la tienda estaba entregando los víveres a sus clientes, entre ellos un niño, cuando se aproximó un hombre hacia ‘El Beto’ y sin mediar palabra disparó hacia su cabeza. La víctima murió de forma inmediata.

Las autoridades atendieron rápidamente el llamado de los ciudadanos y en medio de una persecución policial, la Mecar capturó a los presuntos responsables, uno de ellos fue identificado como ‘El Viejito’, quien presentó antecedentes por los delitos de homicidio y hurto.

¿Presunto caso de acoso sexual en Cartagena?

Dos turistas mexicanas, por medio de un video difundido en redes sociales, denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un hombre que conocieron en las playas de Punta Arena.

Una de las afectadas contó lo siguiente: “Es un hombre moreno, que le llaman ‘el Contratodo’, y me estaba tratando de abrazar cuando yo me encontraba en la playa, a pesar de que yo le decía que no quería estar con él, que no me gustaba (...) él me abrazaba y me arrimaba su pene contra mi cuerpo, aunque yo le decía que no quería. La verdad me sentí muy incómoda porque nos siguió todo el día”.

Según cuentan las mujeres, intentaron quedarse mucho tiempo dentro del mar como refugio, puesto que el hombre se había posado junto a sus pertenencias, sin perderlas de vista. Posteriormente, un grupo de operadores de lanchas auxiliaron a las chicas y le dijeron a ‘el Contratodo’ que las dejara tranquilas.

Por el momento, las autoridades no se han manifestado sobre las denuncias hechas por las ciudadanas mexicanas y tampoco se conoce información sobre el hombre oriundo de Cali.