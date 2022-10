Nuevas denuncias en las playas de Cartagena, esta vez un presunto caso de acoso sexual

En la pasada semana de receso escolar, Cartagena recibió cerca de 80 mil visitantes tanto nacionales como extranjeros, todos en la búsqueda de un destino para descansar y disfrutar. Una de las actividades más comunes realizadas por los turistas es conocer las paradisíacas playas de la zona insular de la ciudad.

La isla de Tierrabomba es uno de los lugares preferidos por quienes visitan la ciudad, sobre todo la zona de Punta Arena. Desafortunadamente, esta área fue el escenario de una mala experiencia para dos mujeres provenientes de México.

Las turistas, por medio de un video difundido en redes sociales, denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un hombre que conocieron en las playas de Punta Arena.

Una de las afectadas contó lo siguiente: “Es un hombre moreno, que le llaman ‘el Contratodo’, y me estaba tratando de abrazar cuando yo me encontraba en la playa, a pesar de que yo le decía que no quería estar con él, que no me gustaba (...) él me abrazaba y me arrimaba su pene contra mi cuerpo, aunque yo le decía que no quería. La verdad me sentí muy incómoda porque nos siguió todo el día”.

Según cuentan las mujeres, intentaron quedarse mucho tiempo dentro del mar como refugio, puesto que el hombre se había posado junto a sus pertenencias, sin perderlas de vista. Posteriormente, un grupo de operadores de lanchas auxiliaron a las chicas y le dijeron a ‘el Contratodo’ que las dejara tranquilas.

“Los señores de las motos acuáticas tuvieron que ir entre todos para decirle que nos dejara tranquilas. Nos ayudaron para que se fuera, porque ahí estaba pegado a todas nuestras cosas. Él decía que pensaba que iba a estar conmigo, pero en ningún momento le dijimos eso, solamente lo saludamos cuando él se presentó y nos dijo que era de Cali”, explicó la otra mujer afectada.

Por el momento, las autoridades no se han manifestado sobre las denuncias hechas por las ciudadanas mexicanas y tampoco se conoce información sobre el hombre oriundo de Cali.

¿Caso de agresión sexual en la Universidad de Caldas?

En un baño del campus Bicentenario de la Universidad de Caldas se habría presentado un hecho de agresión sexual contra una de las alumnas de ese centro de enseñanza superior de Manizales.

Información conocida por SEMANA indica que a este espacio, al parecer, ingresó un hombre con camiseta roja, quien agredió con tocamientos a la joven que estaba en el lugar.

Una vez conocida la situación, las directivas de la institución expresaron su rechazo a estos hechos que calificaron como reprochables, ya que atentan contra la dignidad y libertad de una de las estudiantes.

“Sea este el momento de hacer un llamado para que cualquier forma de violencia de género que se ejerza en contra de una persona, sea denunciada ante las instancias correspondientes”, expresó Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga, rectora encargada.

Respecto a esta situación, Laura León, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas y activista feminista, afirmó que “este no es un hecho aislado, no es una situación que se presenta hoy, sino que es un histórico en la universidad. Si vemos a nivel país es algo que se denuncia en estas instituciones tanto públicas como privadas.

¿Cuál es nuestro reclamo? Nosotras sí queremos estar en nuestro segundo territorio que es la universidad, tenemos que tener garantías y una de estas es que podamos habitar en paz y que se nos permita desarrollar nuestra personalidad, nuestro cuerpo; ser nosotras mismas en los espacios que se supone son seguros. Lo que pasa es que la universidad, al igual que las ciudades, es violenta: nos acosan, nos acechan, nos miran de unas formas que nos intimidan”.