Asesinan a bala a un patrullero de la Policía en Cartagena al evitar un impresionante ataque de sicarios

Un patrullero de la Policía Metropolitana de Cartagena fue asesinado en medio de un procedimiento que adelantaban en uno de los barrios de la capital de Bolívar; así lo dio a conocer el general William Rincón, director de la institución policial, quien rechazó el hecho.

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Se trata de Amir Chamorro Campo, natural del departamento de Sucre, quien fue asesinado en el barrio Zaragocilla cuando atendía un llamado de la ciudadanía.

“Hoy, mis pensamientos y mis oraciones están con su familia. A sus padres, a su compañera de vida y a ese pequeño niño de tan solo un año de edad, les envío mi abrazo más cálido y solidario. Como padre y como director, comparto su inmenso dolor“, dijo el alto oficial.

Asimismo, indicó: “A ese pequeño le arrebataron a su papá antes de tiempo, pero nos encargaremos de que crezca sabiendo que su padre fue un héroe de la Patria que dio su vida por los demás”.

Rincón dijo que se adelantan las investigaciones del caso, pues hubo la captura de un presunto implicado del crimen del uniformado.

“Gracias a la valerosa reacción de la patrulla, el responsable fue capturado en el lugar de los hechos y responderá ante la justicia. Pero ninguna captura nos devolverá a nuestro compañero”, agregó.

Por su parte, el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena, dijo en medio de una rueda de prensa que los uniformados evitaron un posible caso de homicidio en esta zona de la ciudad.

“Esta patrulla, a eso de las dos y cincuenta de la mañana, recibió una llamada, un requerimiento ciudadano, donde la actitud sospechosa de dos individuos generó temor en la ciudadanía porque, según la información, se podía observar cómo estaban haciéndole estos dos delincuentes un seguimiento a una persona, seguramente, con la intención de sicarearlo”, explicó.

De igual manera, Peña indicó que los policías iniciaron persecución por varias cuadras en la capital de Bolívar.

“Es allí cuando nuestros policías se percatan, llegan al lugar de los hechos, y allí se genera una persecución. Estos individuos se van en contravía en la motocicleta con la que pretendían huir; los policías hacen el seguimiento, hacen un reporte para el plan candado, y estos individuos, para proteger su huida y evitar que la patrulla policial los requisara, protegen su huida haciendo disparos hacia nuestros hombres”, detalló.

Uniforme de la Policía Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En ese momento, uno de los uniformados recibe un impacto de bala en el tórax, lo que lo deja gravemente herido y posteriormente fallece en un centro asistencial.

“Lastimosamente, uno de ellos impacta en el sector del tórax de nuestro uniformado. Allí, en la reacción policial, se captura a un individuo cartagenero; se le incauta una pistola Glock; el otro emprende la huida”, sostuvo Peña.

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El capturado, según la Policía, tiene anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego y deberá responder ante la justicia.