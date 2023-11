Así fue el dramático accidente que casi le cuesta la vida a una turista en Cartagena

“No me dio tiempo de levantar la cabeza cuando yo siento es el golpe en el costado, luego sentí un dolor insoportable en el brazo. Dios me cuidó en ese momento, cuando me di cuenta que venía, yo no estaba muy lejos de la orilla, porque no sé nadar. Unos muchachos de una moto me auxiliaron, mientras que el de la lancha siguió de largo, pero luego tuvo que detenerse porque la gente empezó a gritarle”, dijo a Caracol Radio Wendy Pacheco.