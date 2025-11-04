Suscribirse

Cartagena

Así puede aplicar a las 100 becas que hay para un diplomado en cultura e historia sobre el departamento de Bolívar

La convocatoria fue realizada por la Gobernación de Bolívar.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 8:38 p. m.
Panorámica de Cartagena
Cartagena sigue siendo una de las ciudades más apetecidas por los turistas. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Desde la Gobernación de Bolívar dieron a conocer la apertura de la convocatoria para un diplomado en Historia, Cultura y Patrimonio, entregando 100 becas.

La capacitación será realizada entre la Secretaría General y el Archivo Histórico Departamental, en alianza con la Fundación Universal de Estudios Técnicos.

“El programa busca fortalecer la apropiación social de la memoria, el patrimonio y la historia del departamento, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de una identidad cultural compartida”, precisaron por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información entregada por la administración departamental, el diplomado se desarrollará en modalidad virtual durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, con una duración total de 60 horas, distribuidas los viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De igual manera, señalaron que lo pueden realizar personas mayores de 18 años de edad que sean residentes de los municipios de Bolívar.

Panorámica de Cartagena. | Foto: Getty Images

“Esta es una invitación para quienes deseen formarse y certificarse como Amigos del Archivo Histórico, convirtiéndose en aliados en la divulgación, preservación y valorización del patrimonio cultural del territorio”, explicaron.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, sostuvo que este tipo de capacitaciones enriquece a la cultura de su departamento de cara a Colombia y al mundo.

“Conocer la historia de Bolívar es reconocernos como parte de algo más grande que nosotros mismos. Es sentir orgullo, identidad y compromiso por seguir escribiendo la historia de este departamento que tanto nos inspira. A través de estos espacios de formación, sembramos amor por lo nuestro y fortalecemos las raíces que nos unen como bolivarenses”, destacó.

Inicio de clases: 7 de noviembre de 2025

Cierre de convocatoria: 5 de noviembre de 2025

Los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción oficial que será compartido por canales de la gobernación. “La información recolectada será utilizada únicamente con fines académicos y administrativos, conforme a las políticas de protección de datos de la Gobernación de Bolívar”, agregaron.

