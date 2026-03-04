La situación de orden público en el municipio de El Carmen de Bolívar en el Caribe colombiano no es la mejor. Tras un toque de queda durante el fin de semana y otras graves amenazas por parte de un grupo armado ilegal de la zona, la Gobernación de Bolívar dio a conocer que la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado de distribuir panfletos intimidantes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía de Bolívar, dijo que el capturado estaría entregando material alusivo a una organización que se hace llamar “Patriotas del Dique”.

Así se vio la plaza central de El Carmen de Bolívar tras amenazas de los ilegales. Foto: Tele San Jacinto.

“Como medida inmediata, se anunció la llegada de 20 nuevos policías para fortalecer la presencia institucional en el municipio y el envío, desde Bogotá, de entre 10 y 20 unidades de inteligencia policial con equipos tecnológicos especializados”, informaron desde la Gobernación de Bolívar.

Asimismo, indicaron que lo que buscan con este nuevo apoyo es poder acelerar la identificación, judicialización y captura de las personas involucradas en acciones que buscan generar pánico en distintos municipios de la subregión.

“En paralelo, se avanzará en el ofrecimiento de recompensas para quienes aporten información útil y verificable que permita consolidar las investigaciones”, añadieron.

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Por su parte, Manuel Berrío, secretario de Seguridad del departamento, indicó que avanzan con todas las investigaciones e inversiones que requiere el tema de la seguridad.

“Cada vez que se acerca la época electoral aparecen este tipo de personas que intentan sembrar terror en la población. La instrucción del gobernador es esclarecer esta situación”, señaló.

La Secretaría de Seguridad reiteró que la Gobernación de Bolívar mantiene el respaldo y la articulación permanente con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los bolivarenses, con presencia institucional en cabeceras municipales y capacidad de reacción ante cualquier amenaza.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Y es que en varios videos que se conocieron por las redes sociales, se logra ver cómo el comercio y la misma ciudadanía en el municipio de El Carmen de Bolívar se abstuvieron de salir de sus viviendas por las graves amenazas de los ilegales.