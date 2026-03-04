Regiones

Cae hombre con panfletos amenazantes en El Carmen de Bolívar: Gobernación anuncia refuerzo en pie de fuerza

Un grupo armado ‘ordenó’ un toque de queda y le lanzó amenazas al Clan del Golfo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de marzo de 2026, 9:21 a. m.
Capturado con panfletos amenazantes en El Carmen de Bolívar.
Capturado con panfletos amenazantes en El Carmen de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

La situación de orden público en el municipio de El Carmen de Bolívar en el Caribe colombiano no es la mejor. Tras un toque de queda durante el fin de semana y otras graves amenazas por parte de un grupo armado ilegal de la zona, la Gobernación de Bolívar dio a conocer que la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado de distribuir panfletos intimidantes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía de Bolívar, dijo que el capturado estaría entregando material alusivo a una organización que se hace llamar “Patriotas del Dique”.

Así se vio la plaza central de El Carmen de Bolívar.
Así se vio la plaza central de El Carmen de Bolívar tras amenazas de los ilegales. Foto: Tele San Jacinto.

“Como medida inmediata, se anunció la llegada de 20 nuevos policías para fortalecer la presencia institucional en el municipio y el envío, desde Bogotá, de entre 10 y 20 unidades de inteligencia policial con equipos tecnológicos especializados”, informaron desde la Gobernación de Bolívar.

Asimismo, indicaron que lo que buscan con este nuevo apoyo es poder acelerar la identificación, judicialización y captura de las personas involucradas en acciones que buscan generar pánico en distintos municipios de la subregión.

Cartagena

Aprueban recursos para la construcción de la Universidad de los Montes de María: esto dijo Yamil Arana, gobernador de Bolívar

Cartagena

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Cartagena

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Cartagena

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Nación

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

Cartagena

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Cartagena

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

“En paralelo, se avanzará en el ofrecimiento de recompensas para quienes aporten información útil y verificable que permita consolidar las investigaciones”, añadieron.

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Por su parte, Manuel Berrío, secretario de Seguridad del departamento, indicó que avanzan con todas las investigaciones e inversiones que requiere el tema de la seguridad.

“Cada vez que se acerca la época electoral aparecen este tipo de personas que intentan sembrar terror en la población. La instrucción del gobernador es esclarecer esta situación”, señaló.

La Secretaría de Seguridad reiteró que la Gobernación de Bolívar mantiene el respaldo y la articulación permanente con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los bolivarenses, con presencia institucional en cabeceras municipales y capacidad de reacción ante cualquier amenaza.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Y es que en varios videos que se conocieron por las redes sociales, se logra ver cómo el comercio y la misma ciudadanía en el municipio de El Carmen de Bolívar se abstuvieron de salir de sus viviendas por las graves amenazas de los ilegales.

Más de Cartagena

Universidad de los Montes de María.

Aprueban recursos para la construcción de la Universidad de los Montes de María: esto dijo Yamil Arana, gobernador de Bolívar

Muere mujer mientras hacía ejercicio en Cartagena.

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

El Carmen de Bolívar

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Así se vio la plaza central de El Carmen de Bolívar.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Los combates se presentaron en diferentes momentos del pasado domingo 26 de octubre en las zonas rurales de estos dos municipios nortecaucanos.

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para el sur de Bolívar.

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Efraín Cepeda, líder del partido Conservador, junto a Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar.

Denuncian la desaparición del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez en Pelaya, Cesar

Este fue el momento en el que el hombre rompió en llanto.

Ladrón se puso a llorar después de ser capturado por violento robo en Cartagena: “Es la primera vez”

Noticias Destacadas