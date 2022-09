Con sacos de arena, agentes de tránsito intentan cubrir los huecos del puente Román de Cartagena

El deterioro de la malla vial en los puentes de Cartagena es cada vez más evidente. Mientras que el alcalde de la ciudad, William Dau, alega que no hay recursos financieros para intervenir la infraestructura, las personas deben, literalmente, ingeniárselas para sortear los cráteres del camino.

Recientemente se conoció un video en el que se observa a un agente de tránsito intentando cubrir un hueco en el puente Román, ubicado en el norte de la ciudad.

En las imágenes, el hombre carga un bulto de arena y la arroja sobre la vía, exactamente donde se encuentra el hueco. Al fondo se escucha una voz, al parecer de su compañero, quien explica que dicha “hazaña” deben realizarla para garantizar la movilidad del sector.

En lo que va corrido de 2022, la malla vial de la ciudad de Cartagena ha tenido múltiples intervenciones. Actualmente, la Fase II de rehabilitación está a punto de terminar y los planes para la siguiente etapa están en ejecución.

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Infraestructura hizo pública la convocatoria para la licitación de la Fase III de rehabilitación de malla vial, la cual priorizaría los puentes de Cartagena.

Sin embargo, en las recientes adiciones presupuestales, no se mencionó el tema de esta infraestructura.

Con respecto a los puentes Román y Jiménez, existe una particularidad y es que los habitantes del barrio Manga, quienes son los directamente afectados, le piden al Distrito la reconstrucción de los mismos.

Manga, debido a su ubicación geográfica, podría catalogarse como una isla, ya que se encuentra rodeada de cuerpos de agua; por ende, el acceso a la comunidad se realiza por medio de estos puentes.

Son infraestructuras antiguas, muchas de ellas utilizadas para el tránsito en la época Republicana, y qué hoy en día no han sido intervenidas para su mantenimiento y conservación.

En la mañana del martes 23 de agosto, el mandatario de la ciudad en medio de una rueda de prensa se pronunció con respecto al tema de la reconstrucción de los puentes que solicitan los residentes del barrio.

“Tampoco hay plata para hacer puentes nuevos; por ejemplo, el puente Las Palmas era algo que el Distrito iba a arreglar, pero cuando fueron a hacerle mantenimiento, los ingenieros se dieron cuenta de que la infraestructura no se puede arreglar, hay que tumbarlo y hacer uno nuevo”, aseveró.

“¿Cuánto vale hacer uno nuevo? Más de 40 mil millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? No la hay. Entonces se hizo un arreglo provisional, donde en lugar de gastarse esa cantidad, se gastaron 300 millones de pesos (...) Hay otros puentes que hay que construir nuevos y Cartagena no tiene el dinero. Por más protesta que la gente haga, no hay dinero con qué hacer esos puentes”, declaró William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.