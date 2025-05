Por tierra y mar buscan a Tatiana Hernández, estudiante de medicina que desapareció en Cartagena, luego de salir por un momento del Hospital Naval, lugar donde adelanta sus prácticas profesionales desde noviembre del año pasado.

De la joven de 23 años, familiares y amigos perdieron su rastro desde el pasado 13 de abril del año en curso y lo único que halló una de sus amigas fue su celular y unas sandalias, a pocos metros del mar, por la avenida Santander de Cartagena.

Ahora, cuando ha transcurrido más de un mes de la desaparición de Tatiana, su prima, Laura Hernández, compartió a través de su cuenta en Facebook un desgarrador escrito.

Tatiana Hernández al ser grabada por casualidad el mismo día de su desaparición, por un turista que se movilizaba por la Avenida Santander. | Foto: Captura de video

“Aún te buscamos, Tati. Te vio partir el mar callado, la brisa llevó tu risa al viento, y desde entonces, cada paso es un latido de nuestro intento. No hay noche que apague tu nombre, ni día sin pensarte un momento. Tu ausencia pesa, pero el amor nos sostiene firmes en el intento. Donde estés, que te abrace la luz. Donde vayas, que te guíe el cielo. Y hasta encontrarte, Tati, querida, seguiremos unidos, con fe y consuelo. Con amor: tu familia y tus amigos”, se lee en el conmovedor escrito en la citada red social.

Vale mencionar que, recientemente, Lucy Díaz, mamá de la joven, contó en medio de una entrevista para Los informantes de Caracol Televisión, que dos amigas de Tatiana sabían la clave del equipo móvil que fue hallado horas después de su desaparición, cerca al mar.

Según relató Díaz, ella entregó el celular de su hija a las autoridades, de modo que los investigadores puedan extraer de esta información que pueda permitir esclarecer todo.

“Nos preguntan —Los investigadores— ¿quién de ustedes tiene el celular de Tatiana? Y las dos —amigas de la joven— me señalan; ‘ella’. Y yo les dije ‘ah, sí, claro, sí señor, aquí está. No conozco su clave, no conozco nada, entonces no sé cómo pueden revisarlo’. Las compañeras contestan: ‘yo tengo la clave, yo tengo la clave’“, recordó Lucy Díaz en Los informantes.

Al ser consultada en Los informantes sobre por qué las compañeras de Tatiana sabían la clave de su celular, la mamá de la estudiante solo se limitó a responder: “No sé”.

Es de indicar que Díaz ha insistido en varios mensajes que ella no descarta que su hija esté secuestrada.

Lucy Díaz y su hija Tatiana Hernández. | Foto: Redes sociales

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo Díaz en un video compartido en días pasados.

También aprovechó para pedirle a Luz Adriana Camargo, fiscal general, que la ayude a encontrar a su hija.