Eclipse solar anular: ¿a qué hora se verá en Cartagena? Estas son algunas recomendaciones

En Colombia, después de las 11:00 a.m., el próximo 14 de octubre se podrá ver el eclipse solar anular que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra; sin embargo, frente a este fenómeno, expertos hacen ciertas recomendaciones para ver el eclipse, ya que si usted no tiene cuidado podría afectar la vista.

Recomendaciones

Principalmente, Pastrana aseguró que al ver de manera directa el eclipse, “ se pueden presentar lesiones en la retina, específicamente en la mácula, la zona más sensible de la visión ”.

Y explicó lo siguiente: “debemos saber de antemano que mirar directamente el sol puede producir daños irreversibles en los ojos y este riesgo se incrementa durante el eclipse. La pupila solo reacciona a la luz visible. Las demás radiaciones son invisibles al ojo por lo que no se activan los mecanismos de defensa del ojo, permitiendo el ingreso de exceso de radiación ultravioleta e infrarroja al ojo lo que daña irreversiblemente las células de la retina”.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Eclipse "Anillo de fuego". | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por esta razón, los profesionales de la salud visual recomiendan usar lentes de filtros especiales que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2, “si los tienes en casa verificar que estén en buen estado, no mirar directamente el eclipse si no los tienes puestos”.

Pilas: podría quedarse ciego si no cuida sus ojos para mirar el eclipse solar anular

Contexto: Pilas: podría quedarse ciego si no cuida sus ojos para mirar el eclipse solar anular

Así mismo no se deben utilizar cámaras, telescopios, binoculares u otros dispositivos sin filtro. Además, es importante vigilar y ayudar a los niños a usar adecuadamente sus visores o anteojos para eclipse solar.

¿No puede verlo desde su ubicación?

La Nasa, a través de su canal de YouTube, señaló que si no está en el camino del eclipse usted puede conectarse a la transmisión en vivo que tendrá en todo el mundo, la agencia va a disponer de un horario de 11:30 a.m a 1:15 p.m para brindar total cobertura a todas aquellas personas que por alguna razón no puedan ver el eclipse en vivo y en directo desde donde se encuentre.