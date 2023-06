El colmo: tramitadores de licencias de conducción en Cartagena usan los cupos para luego venderlos hasta por 100 mil pesos

En la ciudad de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) tiene habilitado el sistema para una atención diaria de 30 cupos, según han dicho los ciudadanos que, por estos días, corren a renovar sus licencias de conducción.

El problema ha sido la prisa de quienes se dejaron coger la tarde para hacer el tramite. Este estaba vigente hasta el 20 de junio, y ahora buscan, a como dé lugar, la manera de solucionarlo rápidamente.

Lo anterior ha provocado que los llamados tramitadores busquen hacerse “lo suyo” y tomar por adelantado los cupos que ofrece la oficina, para luego venderlos a altas sumas de dinero, incluso a un precio de 100 mil pesos, como indicó una ciudadana a un diario local.

“Hay gente que no ha hecho el proceso porque no tiene la plata, yo sé que fui irresponsable por dejarme coger del tiempo, pero lo que está pasando en estos momentos es insólito”, dijo Luz Marina Tejedor al diario El Universal, donde hizo la denuncia del caso.

El colmo de lo que ocurre es que esos mismos tramitadores hacen diligencias para varias personas, e incluso toman varios puestos en la fila.

El plazo para renovar la licencia de conducción venció el 20 de junio. - Foto: 1: Secretaría de Movilidad de Cali - Foto 2: Julián Galán / Semana

“Hice la fila a las 3:18 a.m. y me atendieron a las 8:00 a.m. Lo que veo insólito es que dentro de la fila había unas señoras y unos vendedores de tinto haciéndola para después vender el cupo”, señaló la mujer al diario.

De acuerdo con la definición del Código Nacional de Tránsito, la licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible, expedido por autoridad competente para autorizar a una persona la conducción de vehículos, con validez en todo el territorio nacional.

La licencia de conducción habilitará a su titular para manejar vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento. Los requisitos para obtenerla, según la normativa nacional, son:

Saber leer y escribir.

Tener 16 años cumplidos.

Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares.

Certificado de aptitud física y mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud.

Tener el documento es obligación para conducir por las vías del país. - Foto: Secretaría de Movilidad

En caso de que se trate de una licencia de conducción para servicio público, los requisitos serán los mismos, a excepción de la edad mínima, que será de 18 años cumplidos, y de los exámenes teórico-prácticos, de aptitud física y mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a la conducción de vehículo de servicio público.

Vale mencionar que la vigencia de la licencia de conducción tiene un tiempo determinado, de manera que los ciudadanos deben renovarla cuando llega el momento.

A propósito, el Ministerio de Transporte fijó el 20 de junio como la fecha límite para renovar la licencia de conducción para quienes se beneficiaron de la Ley 2161 de 2021 (licencias que no tenían fecha de vencimiento, aparecían como indefinidas o con fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022).

Conducir con una licencia de conducción vencida constituye una infracción según el Código de Tránsito. - Foto: Guillermo Torres

En vista de que la fecha estipulada ya pasó, es importante que los conductores estén al tanto de a qué sanciones se exponen, en caso de que sean sorprendidos por las autoridades de tránsito circulando sin el documento vigente.

Conducir con una licencia de conducción vencida constituye una infracción según el Código de Tránsito. Esto se clasifica como la infracción B02 del artículo 131 y conlleva una multa de 309.336 pesos. Además, existe la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado, lo que implica un costo adicional para el conductor.

Por otro lado, conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente se considera una infracción más grave, catalogada como D1. En este caso, la sanción implica una multa de 30 días de salario mínimo, que actualmente equivale a 1′160.000 pesos.