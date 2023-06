Escoltada por policías y camionetas, Shakira llegó a la clínica Serena del Mar en Cartagena para acompañar a su padre a cirugía

Sobre las 9:00 de la mañana de este jueves 8 de junio, una cámara de Blu Radio captó la llegada de la cantante barranquillera Shakira a la ciudad de Cartagena. La artista colombiana ingresó a la clínica Serena del Mar, en el norte de la ciudad, en donde su padre, William Mebarak, será sometido a una intervención quirúrgica.

Aunque no se dejó ver de la prensa, Shakira estuvo rodeada de camionetas y motorizados de la Policía, quienes la acompañaron en su ingreso al centro hospitalario.

Según confirmó la Clínica Serena del Mar, William Mebarak, de 91 años, será operado de una hidrocefalia, es decir, acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el mismo.

De hecho, en un primer momento, trascendió que la cantante estuvo en la región Caribe desde el pasado fin de semana. Shakira arribó a Barranquilla el viernes 26 de mayo en un avión privado junto con sus dos hijos, Milan y Sasha. Las primeras versiones dan cuenta de que visitó a su padre y se habría alojado en zona rural del departamento del Atlántico, en un sector conocido como Caño Dulce, en la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena.

La relación de Shakira con su padre

Shakira se ha convertido en una de las mujeres latinas más importantes en el ámbito mundial. Pese a su ruptura con Gerard Piqué, tras casi 12 años de relación, esta difícil situación le sirvió como inspiración para componer sus últimas canciones, Te Felicito, Monotonía, Music Sessions Vol.53 y TQG, logrando aún más reconocimiento y fama.

Pese a la dolorosa tusa, esta no ha sido la única crisis que la colombiana ha tenido que atravesar: hubo una situación que la llevó a pensar en lograr el éxito y la estabilidad económica desde sus ocho años.

Recientemente, han revivido una entrevista de la cantante con la revista People de 2008, donde reveló detalles de las consecuencias que marcaron su vida tras una terrible crisis financiera que tuvo su padre William Mebarak Chadid por causa de un mal negocio.

“Cuando tenía ocho años, mi padre pasó por una crisis económica, una crisis financiera; perdió su negocio y batallamos por muchos años. Recuerdo vivamente el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas”, detalló la celebridad, viéndose conmovida, quien para ese momento mantenía una relación con el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Luego agregó: “Fue algo sorprendente para mí. Tendría siete u ocho años. Cuando vi esto estuve frustrada y muy enojada con mis padres porque no podía comprender por qué eran tan malos en los negocios”.

También, Shakira reveló que sus padres, ante “su actitud de rebeldía o de niña mimada”, decidieron llevarla a que presenciara una dura realidad que ha afectado y sigue afectando a los jóvenes hoy en día, con el fin de que cambiara su mentalidad.

“Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara. Estaban descalzos y habían sido abandonados por su propia suerte”, señaló en diálogo con la revista, años atrás.

A su vez, confesó: “Probablemente, dejó una gran impresión en mi mente a esa edad y me hice una promesa. Me dije: ‘Shakira, tienes que tener éxito porque tienes que andar en coche otra vez, algún día. Tienes que tener tu propio coche’, y quise apoyar a mis padres social y económicamente”.

Por lo que, más allá de su éxito y fama, dicha experiencia despertó en la cantante su lado más humano: “Quise hacer algo por esos niños a quienes vi ese día en el parque. Entonces, tan pronto y tuve mi primer gran éxito con Pies descalzos, que fue mi tercer álbum, decidí crear mi propia fundación y hacer mi propia contribución al cambio. Así es como inició todo. Pasando por mi propia lucha financiera, la lucha de mi familia y comprendiendo que de lo que nunca carecí fue de cuidado, protección y una educación. Y eso fue lo que me hizo prosperar en la vida”, manifestó la estrella de la música aguantando las lágrimas.