“Está a nada de ganarse un balazo”: la terrible amenaza de muerte contra candidato a la Alcaldía de Cartagena

El candidato a la Alcaldía de Cartagena por el partido Independientes, José Luis Osorio, denunció amenazas de muerte en su contra. Los mensajes intimidatorios le llegaron a través del WhatsApp de un número anónimo.

La denuncia fue hecha por el candidato a través de sus redes sociales, donde adjunto un pantallazo del mensaje recibido.

“Sapo hp siga en esas gonorrea frentiando al doctor Uribe hp ya sabemos que vive en (nombre del barrio) esta a nada de un balazo gonorrea las AUC estamos en todas partes ollo (sic)” se lee en uno de los tres mensajes que recibió el candidato.

Mensajes de amenaza contra candidato en Cartagena. - Foto: Cortesía

La persona que envió el mensaje se autodenominó como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ahí, el amenazante menciona datos personales del candidato, como el barrio donde vive, la marca del carro en el que se transporta y el nombre de su hijo.

Ante estas amenazas, Osorio contestó que “a pesar de las circunstancias, seguimos creyendo que la democracia prevalecerá sobre el miedo y la desesperanza. Esta amenaza es el resultado de hablar con nombres propios y denunciar públicamente casos de corrupción en Cartagena y Colombia”.

Por último, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que se brinden las garantías del ejercicio democrático que se vivirá en todo el país el próximo octubre.

¿Quién es José Luis Osorio?

El abogado José Luis Osorio confirmó que participará en la contienda electoral por la alcaldía de la ciudad de Cartagena.

A través de un emotivo video que compartió en sus redes sociales aseguró que durante muchos años le hicieron creer que un joven de clase media no podía ser alcalde de Cartagena.

José Luis Osorio y su equipo de trabajo. - Foto: Cortesía José Luis Osorio

“Mi nombre es José Luis Osorio, un cartagenero que creció entre El Bosque, Santa Clara y La Concepción. Estudié en Comfenalco y en la Universidad de Cartagena. Tuve un hijo a los 21 años, antes de ser abogado y magíster en Derecho, fui recreador y mesero, llegué a ser representante estudiantil de mi universidad y de todos los estudiantes de Colombia”, esa fue su carta de presentación para quienes no lo conocen.

También indicó que ejerció como profesor en UniSinú, Unitecnar y UniColombo. Además, con 27 años, se convirtió en el decano más joven de Cartagena y en la ciudad de Medellín posicionó como gerente educativo y subsecretario de Educación.

“Por mi gestión, el Ministerio me premió como el mejor líder educativo del país. Entre mis propósitos no estaba aspirar a la alcaldía de Cartagena, ¿pero cómo no hacerlo? Si nuestra ciudad resiste ante la inseguridad que se tomó los barrios, si los niños estudian con hambre en colegios que se caen a pedazos, si las vías cada vez están más deterioradas, si para la gente son menos las oportunidades de empleo y los servicios públicos cada vez son más caros, ¿entonces, para quién está cambiando Cartagena?”, se preguntó.

Osorio dijo contundentemente que es el momento de construir un futuro más heroico que la historia de Cartagena, “una ciudad educadora con acceso a computadores e internet para nuestros niños y jóvenes. Hacer las grandes obras de movilidad que nos vuelvan una ciudad moderna, con tranvía, teleférico y transporte acuático. Quiero promover un turismo ecológico y cultural más allá de las murallas. Visiono una ciudad con tecnología para detener la criminalidad, recuperar el valor sagrado de la vida y convertirnos en territorio de paz”, sostuvo.