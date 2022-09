Esta es la rotación del pico y placa en Cartagena del 6 al 9 de septiembre, el viernes es día sin moto

Mediante el decreto 1196 de 26 de agosto de 2022, el alcalde William Dau Chamat estableció las medidas de restricción para vehículos tipo taxi, las cuales se aplicarán en el horario de 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, de lunes a viernes, en todas las vías del Distrito.

Esta semana la rotación se ejecutará de la siguiente manera:

Lunes 5 de septiembre: los dígitos 7 y 8.

Martes 6 de septiembre: 9 y 0.

Miércoles 7 de septiembre: 1 y 2.

Jueves 8 de septiembre: 3 y 4.

Viernes 9 de septiembre: 5 y 6.

El cambio en la rotación se establece cada mes, así que la próxima actualización será el 3 de octubre. Para el mantenimiento de los vehículos, se autoriza su circulación durante los días de restricción vehicular, y para ello deberá circular sin la silla trasera y con un aviso colocado en el vidrio frontal con la inscripción “vehículo en mantenimiento por pico placa”.

El infractor de las medidas adoptadas será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 769 de 2022, modificado por el artículo 21 de la ley 1383 de 2010 (Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. Infracción C14).

Mientras tanto, la rotación para carros particulares y motocicletas continúa igual hasta el 30 de septiembre.

Carros particulares

La medida para carros particulares aplica desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de los días festivos.

Lunes 5 de septiembre: 7 y 8.

Martes 6 de septiembre: 9 y 0.

Miércoles 7 de septiembre: 1 y 2.

Jueves 8 de septiembre: 3 y 4.

Viernes 9 de septiembre: 5 y 6.

Motocicletas

Para las motocicletas la restricción va desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., de lunes a viernes, a excepción de los festivos.

Lunes 5 de septiembre: 7 y 8.

Martes 6 de septiembre: 9 y 0.

Miércoles 7 de septiembre: 1 y 2.

Jueves 8 de septiembre: 3 y 4.

Viernes 9 de septiembre: 5 y 6 (día sin moto).

Esta medida aplica para los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor.

Acerca del Día sin moto

Debido a que el próximo 9 de septiembre aplica la restricción del Día sin moto en Cartagena, establecida en el Decreto 0279 del 25 de febrero de 2022, solo podrán circular aquellas personas que sean propietarias de la motocicleta, eso sí, siempre y cuando vayan sin acompañante.

Si el vehículo tiene pico y placa en este día sin moto, es decir, las motos con placas terminadas en 5 y 6, a pesar de ser propietario, deberán acatar la restricción de pico y placa.

Es importante recordar que quienes transiten ese día, tendrán que portar los documentos al día, como: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), Certificado de la Revisión Técnico Mecánica y tarjeta de propiedad a la mano.

Los motociclistas que sean sorprendidos por las autoridades llevando a un parrillero o ejerciendo el ejercicio de mototrabajador serán sancionados. Por su parte, para los propietarios de otro tipo de vehículos, aplicará solo la medida del pico y placa del viernes 9 de septiembre.

Taxista en Cartagena regresó al hotel de un turista para entregarle el cambio de su billete

Tras una ola de constantes estafas por cobros excesivos a turistas en la ciudad de Cartagena, una buena acción resalta entre las demás. Se trata del taxista cartagenero Hugo López, quien luego de dejar a su pasajero en el destino, volvió al hotel donde lo recogió solo para entregar el cambio de la carrera.

El hecho se dio a conocer a través de un hilo de Twitter de la cuenta @CamiloPrietoVal, quien es la persona dueña del dinero. “Hoy tuve una experiencia en Cartagena con un taxista. Muy temprano, al pagarle me dijo que no tenía vueltas de un billete de 50 mil pesos. No había nadie alrededor. Le dije: ‘señor, no lo conozco, pero confío en usted. Donde me recogió me puede dejar el cambio en la recepción’”, contó el usuario en un trino.