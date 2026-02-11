Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Un angustiante mensaje publicó en su cuenta de Instagram Tiffany Villarreal, la esposa de Deverson José Ríos Caicedo, DJ Dever, el cartagenero que desapareció de manera extraña luego de dirigirse a una fiesta privada en Tubará, Atlántico.

El artista fue reportado como desaparecido la noche del martes, 10 de febrero, y desde ese momento su caso ha provocado preocupación no solo en su entorno más cercano, sino entre las autoridades.

“Es de público conocimiento que hay una circunstancia irregular en su movilidad, está retenido, aparentemente, desconocemos los motivos, está desplegada toda la policía en Barranquilla, apoyándonos, el Gaula, para que podamos rápidamente tener sano y salvo a ese gran artista, una persona super querida, gran amigo, lo respeto, lo admiro mucho”, dijo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“No sabemos las circunstancias que llevaron a estas personas a retenerlo, pero estamos esperando que hoy pueda volver a su ciudad y al seno de su hogar, sano y salvo”, agregó.

La desaparición del artista ha sido angustiante por las condiciones en que se presentó. El diario El Heraldo, indicó que antes de perder contacto con su familia, el DJ habría le habría dicho a su esposa que el lugar donde estaba le parecía “sospechoso”.

Esta fue la última publicación que realizó DJ Dever antes de su repentina desaparición

Versiones que son indagadas por las autoridades señalan que, una vez arribaron al lugar donde se llevaría a cabo la presentación, el DJ y su equipo habrían sido interceptados por desconocidos. Desde ese momento no se cuenta con información oficial que permita establecer su paradero o las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Aunque se sabe que dos bailarinas que acompañaban al artista en Barranquilla fueron halladas sanas y salvas, igual que la camioneta en la que se movilizaban con él.

Entre tanto, la esposa del artista dejó ver un mensaje en sus historias de Instagram, con un angustiante clamor para que sea dejado en libertad.

DJ Dever, reconocido artista cartagenero Foto: cortesía

“Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya… tú eres todo para mí, yo no soy nada sin ti, te amo con toda mi vida y estoy sufriendo mucho”, escribió la joven mujer.

“No te mereces esto, tú eres el ser humano más lindo que existe y juro que me voy a morir si no te tengo aquí ya, los que tienen por favor devuélvanmelo”, agregó.

La historia de ‘Macta llega’, la canción que se viralizó en redes sociales

DJ Dever es reconocido en el ámbito del entretenimiento urbano por su participación en la canción Macta Llega, con la Toxicosteña, y hace parte del grupo Passa Passa Sound System.