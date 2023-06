José Osorio, la apuesta de los Independientes en Cartagena

El abogado José Luis Osorio confirmó que participará en la contienda electoral por la alcaldía de la ciudad de Cartagena.

A través de un emotivo video que compartió en sus redes sociales aseguró que durante muchos años le hicieron creer que un joven de clase media no podía ser alcalde de Cartagena.

“Mi nombre es José Luis Osorio, un cartagenero que creció entre El Bosque, Santa Clara y La Concepción. Estudié en Comfenalco y en la Universidad de Cartagena. Tuve un hijo a los 21 años, antes de ser abogado y magíster en Derecho, fui recreador y mesero, llegué a ser representante estudiantil de mi universidad y de todos los estudiantes de Colombia”, esa fue su carta de presentación para quienes no lo conocen.

También indicó que ejerció como profesor en UniSinú, Unitecnar y UniColombo. Además, con 27 años, se convirtió en el decano más joven de Cartagena y en la ciudad de Medellín posicionó como gerente educativo y subsecretario de Educación.

“Por mi gestión, el Ministerio me premió como el mejor líder educativo del país. Entre mis propósitos no estaba aspirar a la alcaldía de Cartagena, ¿pero cómo no hacerlo? Si nuestra ciudad resiste ante la inseguridad que se tomó los barrios, si los niños estudian con hambre en colegios que se caen a pedazos, si las vías cada vez están más deterioradas, si para la gente son menos las oportunidades de empleo y los servicios públicos cada vez son más caros, ¿entonces, para quién está cambiando Cartagena?”, se preguntó.

Osorio dijo contundentemente que es el momento de construir un futuro más heroico que la historia de Cartagena, “una ciudad educadora con acceso a computadores e internet para nuestros niños y jóvenes. Hacer las grandes obras de movilidad que nos vuelvan una ciudad moderna, con tranvía, teleférico y transporte acuático. Quiero promover un turismo ecológico y cultural más allá de las murallas. Visiono una ciudad con tecnología para detener la criminalidad, recuperar el valor sagrado de la vida y convertirnos en territorio de paz”, sostuvo.

Finalmente, agregó: “¡Somos nosotros y es ahora! Nuestro momento ha llegado, el de los jóvenes y el de los no tan jóvenes, el de los trabajadores, el de las mujeres, es el momento de los independientes. Saquemos el linaje heroico del que habla nuestra historia y construyamos juntos la Cartagena Futuro”, concluyó.

