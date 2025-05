La dura crítica del gobernador de Bolívar: “Nos toca escoger entre alimentar a los niños o a los presos”

“Nos va a tocar entre escoger si le damos comida a los niños o comida a los privados de la libertad, a los presos. Yo creo que eso es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales y no puede seguir la Corte Constitucional, a quien respeto, admiro profundamente, seguir legislando. Para eso está el Congreso de la República”, dijo el mandatario.

“Nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente. Los recursos de los departamentos tienden a ser regresivos. Los ingresos de los departamentos tienden a ser regresivos. Entonces no es justo que nos sigan poniendo competencias que no nos corresponden”, precisó.