Bolívar

La historia de Ronaldo Rivera, el joven que se lanzó al Canal del Dique para huir de la Policía y terminó ahogándose

La tragedia que sacude a esta familia comenzó el 11 de agosto.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 10:36 a. m.
Ronaldo José Rivera, de 24 años, murió al lanzarse al Canal del Dique para huir de la Policía.
Ronaldo José Rivera, de 24 años, murió al lanzarse al Canal del Dique | Foto: Fotorreferencia y redes sociales.

En la mañana del miércoles 13 de agosto, habitantes del corregimiento de Gambote, en el municipio de Arjona, Bolívar, se llevaron una lamentable sorpresa.

En aguas del Canal del Dique hallaron un cadáver ya rígido que corría aguas abajo, por lo que alertaron a las autoridades.

Sin embargo, mientras recuperaban el cuerpo, se percataron de que las señales eran claras para pensar a quién correspondía el cuerpo hallado: al joven que se lanzó al canal para huir de la Policía.

Restauración ecológica del Canal del Dique.
Restauración ecológica del Canal del Dique. | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Ellos se referían a Ronaldo José Rivera Mercado, joven de 24 años que, según versiones recogidas por la prensa, hacia las 3:30 p. m. del lunes 11 de agosto, decidió lanzarse a las aguas cuando se vio de frente a unos miembros de la Policía Nacional que estaban requisando transeúntes en medio de un control rutinario en el municipio de San Cristóbal.

Según han recogido medios como El Heraldo, Ronaldo saltó al canal del Dique “en un intento de evadir el control policial”, por lo que comenzó a nadar para perder de vista a las autoridades.

Sin embargo, pasaron los minutos, las horas y de su paradero no se tuvo noticia, por lo que sus allegados emprendieron una campaña para que fuera buscado en la zona, pero también en los municipios de Soplaviento, San Estanislao y Mahates, aunque el resultado de la búsqueda fue negativo.

El martes, junto a organismos de socorro, Ronaldo José fue buscado, pues sus familiares aún tenían la esperanza de que el joven hubiera podido salir de las aguas por sus propios medios.

Pero no fue así. Este miércoles, su cadáver fue avistado en el canal, a la altura del corregimiento de Gambote.

Contexto: Envían a prisión a dos hermanos por el cruel asesinato de Peio Neio, un popular habitante de Envigado

Los lugareños lo llevaron hasta la orilla para que las autoridades realizaran la inspección y alertaron a sus familiares.

Uno de ellos fue el encargado de confirmar que, finalmente, Ronaldo José había perecido por inmersión al tratar de huir de las autoridades.

Según el diario El Heraldo, el cuerpo del joven Ronaldo José recorrió desde el municipio de San Cristóbal hasta el corregimiento Gambote, aproximadamente 56,4 kilómetros fluviales.

Ahora, su familia se prepara para darle el último adiós, y esperan que haya una investigación para esclarecer los confusos hechos en los que murió Ronaldo José, quien se ahogó tratando de evadir un retén de rutina de la Policía.

Por ahora, se sabe que el cuerpo fue llevado al municipio de Santa Lucía, de donde era oriundo.

Contexto: Borran grafiti en contra del expresidente Álvaro Uribe pintado en Cartagena

