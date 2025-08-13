Suscribirse

Antioquia

Envían a prisión a dos hermanos por el cruel asesinato de Peio Neio, un popular habitante de Envigado

Se trata de Mateo y Santiago Cañas Cano, quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 10:08 p. m.
Los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano fueron enviados a prisión por el cruel asesinato de Peio Neio, en Envigado, Antioquia.
Los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano fueron enviados a prisión por el cruel asesinato de Peio Neio.

Un juez decidió enviar a prisión a Mateo y Santiago Cañas Cano, dos habitantes del barrio El Salado, de Envigado, por el cruel asesinato de Peio Neio, un popular personaje de ese mismo barrio cuya muerte desató la ira de sus vecinos.

La historia se remonta al sábado 2 de agosto, cuando Peio Neio fue brutalmente atacado con un arma blanca, atado con una cuerda en el cuello y una bolsa negra en la cabeza, y arrojado a las contaminadas aguas de la quebrada La Ayurá.

El rescate del cadáver de Peio Neio, cuyo nombre verdadero era Gustavo Alberto Tamayo, fue realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado tras el reporte de ciudadanos que vieron el cuerpo flotando en el afluente, a la altura de la calle 40 sur con carrera 24.

Aunque inicialmente algunos intentaron hacer pasar su muerte como un posible suicidio, el panorama cambió drásticamente cuando los forenses descubrieron que el cuerpo presentaba una herida de arma blanca y una cuerda atada al cuello. Las autoridades confirmaron entonces que se trataba de un homicidio.

SEMANA conoció que, dolida por la muerte de Peio Neio, la comunidad comenzó a recabar información, videos de cámaras de seguridad y testimonios, y dio con los principales sospechosos.

Homicidio de Peio Neio en Envigado genera rechazo
Homicidio de Peio Neio en Envigado generó rechazo. | Foto: Fabio - stock.adobe.com

“No saben el daño que nos hicieron, tocaron fue con todo Envigado”, dice un mensaje lleno de improperios divulgado en redes sociales con la foto de los hermanos Cañas Cano.

Otro mensaje está acompañado de una foto de la casa de los dos hermanos, más un mapa de la ubicación generado en una aplicación móvil.

Al verse acorralados por la comunidad, los hermanos Cañas Cano decidieron entregarse a las autoridades y fueron llevados a los estrados judiciales.

Fue así que la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado y le pidió a un juez de control de garantías enviarlos a prisión.

A pesar de que negaron ser los responsables del crimen, los dos hermanos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Para las autoridades, la cruel muerte de Peio Neio se debe netamente a un caso de intolerancia.

“Los hechos habrían sido producto de un acto de intolerancia social, en medio del consumo excesivo de bebidas embriagantes, donde los agresores transitaban por el lugar donde se encontraba la víctima, quien presuntamente realizó un comentario, situación que desencadenó una reacción violenta en su contra”, aseguró el secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez.

El medio local Ciudad Sur reveló detalles de la vida del popular personaje, quien tenía 55 años y no 45, como se dijo inicialmente:

“Pero ¿por qué era tan querido Peio Neio? Era normal cruzarse a Gustavo por las calles de El Salado, verlo bailar en las tiendas, reírse y hacer reír. Su amor por los animales no tenía límites, al punto que un día, cuando acariciaba un perro negro que caminaba en este sector, el animal lo mordió”.

“¡Un peio neio me mordió!”, recordó el medio local.

“Ese es el origen de su apodo por el que era conocido y amado. El dolor de la comunidad es tanto que la convocatoria para pagar su sepelio tuvo una respuesta inmediata”, añadió.

Los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano fueron enviados a prisión por el cruel asesinato de Peio Neio, en Envigado, Antioquia.

