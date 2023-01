“Me secuestraron, me estrangularon”: estadounidense fue víctima de paseo millonario en Cartagena tras conocer chica en redes

La Policía metropolitana de Cartagena inició las labores investigativas para esclarecer los hechos que se habrían registrado el pasado sábado, 28 de enero, en el que un ciudadano de nacionalidad estadounidense resultó víctima de la delincuencia.

Se trata de Johnathan Díaz, un hombre de 46 años, quien, al parecer, reside en la ciudad de Boston Rouge, capital de Luisiana, Estados Unidos. Desde lo que parece ser su vivienda, la víctima grabó un video relatando los momentos de angustia, desespero y temor que marcaron su visita a la capital de Bolívar.

Johnathan Díaz - Foto: A.P.I

“El sábado 28 estuve en el Hotel Hilton Cartagena. En una aplicación de citas (Bumble) conocí a una chica y habíamos quedado para almorzar. Quedamos para vernos en el hotel a las 2:00 p. m.”, arrancó el relato.

A esa hora la mujer llegó al inmueble y se presentó bajo el nombre de “Samantha”. Acto seguido, se subieron a un vehículo Renault, color blanco.

“Lentamente, el carro se empezó a detener y cinco hombres subieron al auto apuntándome a la cabeza. Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mí, a sujetarme y me secuestraron en el carro”, contó el estadounidense.

El hombre, luego de conocerse con su cita, se subió a un carro que luego fue abordado por cinco hombres. - Foto: Captura de vídeo

Según la víctima, durante dos horas y media los presuntos delincuentes estuvieron manejando y transitando por diferentes sectores de la ciudad mientras le practicaban torturas y lo obligaban a revelar sus contraseñas.

“Hicieron varias transacciones a cuentas de Western Union, transacciones de PayPal. Hicieron varias compras con mi tarjeta de crédito. En total fueron más de 10.000 dólares robados”, narró Johnathan Díaz.

“Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo donde no podía respirar bien, exigiendo que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales. Me hicieron transferir dinero a Western Unión a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y ‘Anderson Fabián Restrepo Morales’ en Bello-Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta. Si no lo hacía me mataban. Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, y haciéndome transferir más dinero y diciendo que me iban a matar”, agregó.

Y todo el tiempo, mientras esto estaba pasando, no sabía si iba a vivir o morir. Dos horas y media después, me dejaron a las afueras de la ciudad (Serena del Mar); tuve que pensar la manera de regresar. No sabía dónde estaba. Pero aquí estoy, a salvo ahora. Esto es algo que definitivamente viene sucediendo. Descubrimos que este no es el primer caso. Ya ha habido múltiples casos donde pasa lo mismo”, anotó.

De acuerdo con la víctima, el secuestro duró cerca de dos horas y media. - Foto: Captura de vídeo

Para la Policía, este tipo de situaciones son consideradas como casos atípicos en la ciudad, por lo que el Gaula se encuentra verificando los partícipes de este robo.

“Importante no cumplir citas con desconocidos, ante sospechas acuda de inmediato al Gaula de la Policía Nacional o denuncie de inmediato a la línea gratuita 123 y 165, siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento”, señaló la institución policial.

Estamos verificando las cámaras de seguridad del lugar para determinar el tipo de vehículo en el que fue sacada esta persona. Igualmente hacemos un llamado vehemente a todos los ciudadanos que acuden a las redes para buscar compañía, es importante poner conocimiento de cualquier situación a nuestras líneas.