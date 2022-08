Niño resultó herido tras ser atacado por un compañero de clase en plena aula en Cartagena

No es la primera vez que se presenta un hecho de esta naturaleza. Anteriormente, un compañero de clase al parecer le habría pegado una cachetada.

Este viernes 26 de agosto fue reportado el caso de un menor herido en el rostro con un objeto cortante. El niño se encontraba con sus compañeros en el salón de clase cuando ocurrieron los hechos.

La madre del menor, identificada como Candy Arrieta, en conversación con RCN Mundo, contó lo sucedido en la institución educativa Santa Lucía, la cual está ubicada en el barrio Chile. Al parecer, el niño se encontraba solo en el aula con unos compañeros de clase.

“El niño estaba jugando con sus compañeritos. Por la forma como jugaban, la seño los castigó y los subió al aula solos donde siguieron jugando. Mi niño dice que uno de sus compañeros lo empujó y le golpeó uno de sus ojitos; ese chico se levanta y lo corta con un exacto”, expresó Candy Arrieta al mencionado medio.

En el relato, añadió que le pareció irresponsable que la profesora dejara solos a los niños y que, hasta el momento, la institución no se ha pronunciado ante el tema. “Quiero que a mi hijo lo vea Medicina Legal porque los profesores dicen que solo fue un golpe, quiero que no se vulneren los derechos de mi hijo, quiero que el colegio me responda”, agregó.

Por otro lado, Candy dice que su hijo no quiere volver a la institución, ya que afirma que “nadie lo va a querer con la cicatriz” y manifiesta que el niño podría tener un trauma psicológico que se refleja en el miedo a regresar.

Arrieta explicó que no es la primera vez que hechos se presenta un hecho de esta naturaleza. Anteriormente, un compañero de clase al parecer le habría pegado una cachetada; además, que un niño lo agredió con un lápiz en la mano y que el pasado 4 de agosto otro compañero lo golpeó en un ojo. “Eso es bullying”, afirmó la madre del menor.

La acudiente espera que pronto se tomen cartas en el asunto y que la institución responda ante lo ocurrido con la víctima.

Caso de ‘bullying’ en Pereira

En la Institución Educativa Villa Santa en Pereira, Risaralda, se presentó un caso de bullying que por poco termina con la vida de un menor de 13 años. La víctima, al parecer, fue agredida por un adolescente de su misma edad.

Todo parece indicar que el golpeador le propinó varios golpes al menor, hecho por el que tuvo que consultar al servicio médico, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente horas después por lesiones en la cabeza.

Según versiones preliminares, el menor ya había expresado que su agresor en diferentes espacios había mostrado una serie de amenazas hostiles, físicas y verbales. Estas situaciones causaban malestar entre él y su acosador, pero solo hasta el 7 de agosto la situación se materializó cuando fue golpeado cerca de su casa. El caso de enemistad se daría por una niña.

Al parecer, el menor no aguantó más los hechos de acoso y se enfrentó con su compañero de clase, el cual lo tiró al suelo golpeándolo en la cabeza. Sandra Milena Valderrama, la mamá del menor agredido, mencionó para Caracol Radio:

“A medianoche despertó vomitando, con mucho dolor de cabeza, gritaba y lloraba; decidí llevarlo al Hospital de Kennedy a las 12:30 a. m., fueron muy negligentes, el médico no quiso atender a mi hijo en ningún momento. Luego de un buen tiempo, el niño no abría los ojos, no movía sus brazos y ninguna extremidad de su cuerpo. Ningún médico de turno decidió examinarlo hasta las 4:30 a. m. que el niño empezó a botar sangre por la nariz y la boca, y el médico dijo que tenía un hematoma en el cerebro”.