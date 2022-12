“No pueden ser tan atrevidos de paralizar la ciudad”: alcalde de Cartagena no permitirá bloqueo de vías durante protestas

El día de ayer -martes 13 de diciembre- Asobares y Asprobares salieron a las calles a manifestarse con respecto al decreto que regula el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos. Al no llegar a un acuerdo con el Distrito, convocaron nuevas jornadas de protestas.

El día de hoy los manifestantes estarán a partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Marina, es decir que, alrededor de las 5:00 de la tarde, en plena hora pico, podría haber dificultades en la movilidad en el sector de la entrada de Bocagrande y la Avenida Santander.

Ante el temor de los ciudadanos a que la movilidad vuelva a colapsar como el día de ayer, el alcalde de Cartagena, William Dau, se pronunció sobre el tema. “Hay amenazas que van a volver a bloquear hoy. Nadie pone en tela de juicio el derecho de la comunidad en manifestar su descontento con cualquier norma, ese es su derecho y se respeta”, señaló el mandatario.

Sin embargo, Dau hizo énfasis en que el derecho a la protesta no permite el bloqueo de vías. “Ya esto se ha dicho una y otra vez. Si no están contentos con estas medidas que fueron socializadas con el Distrito, tienen otro tipo de acciones legales y judiciales que pueden utilizar, pero no tienen el derecho de afectar a la comunidad cartagenera. Ellos -los manifestantes- no pueden ser tan atrevidos de paralizar la ciudad. Ahora mismo estoy dando instrucción al comandante de la Policía y a la Secretaría del interior, cumplir la norma de no permitir bloqueos de vías”.

La alternativa que brindó el Distrito para llevar a cabo la manifestación, es que los asistentes se tomen un solo carril, para disminuir las afectaciones a la ciudadanía.

¿Por qué protestan?

Al finalizar las protestas del día de ayer, los manifestantes al final lograron reunirse con una comisión de la Alcaldía, sin embargo, explicaron que no llegaron a ningún acuerdo.

Los representantes del gremio de Bares y Gastrobares mantienen sus postura de la extensión del horario de los establecimientos; mientras no lleguen a un acuerdo con el Distrito, seguirán saliendo a las calles.

El descontento de los marchantes es la medida del decreto 1688 del 9 de diciembre de 2022, donde se fijó horarios de apertura y cierre para establecimientos, de domingo a jueves, de 10:00 de la mañana hasta la 1:00 a. m., del día siguiente y viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 2:00 a. m. del día siguiente.

Dentro de los argumentos de los comerciantes, dueños de establecimientos y miembros del mundo de los espectáculos, está el hecho de que han mermado muchas medidas restrictivas por la pandemia en la ciudad, menos las que se han impuesto contra los sitios nocturnos y que se han visto afectados en la actividad económica.

Alumbrado navideño a oscuras

Desde el lanzamiento del alumbrado navideño en Cartagena, las distintas decoraciones se han visto afectadas por actos vandálicos, desde el robo de cables eléctricos hasta el corte de la red que da energía a las figuras.

El último incidente se registró el pasado domingo 11 de diciembre, cuando al encender las luces las autoridades se dieron cuenta de que algo no estaba en orden con los osos polares ubicados en la Bahía de las Ánimas.

Según lo manifestó la Alcaldía de Cartagena, encontraron cortados los cables que le proporcionan energía a las decoraciones que están flotando en la bahía de Cartagena.

Este no ha sido el primer incidente con respecto al alumbrado navideño, en días pasados el Distrito informó acerca de otros ataques las luces ubicadas a la altura de la calle Primera de Badillo. Al igual que el pasado 8 de diciembre, fue reportado un daño al alimentador de energía que dejó sin luz a las figuras en el Camellón de los Mártires.