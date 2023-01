Orquesta Sinfónica de Cartagena cerrará el Festival de Música Clásica este viernes

Este viernes 13 de enero, a las 7:00 p. m., el Centro de Convenciones de Cartagena se viste de gala para dar cierre al Festival Internacional de Música Clásica, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la ciudad.

Esta última presentación abierta al público estrenarán la obra ‘Homenaje a Cartagena para clarinete, violín y orquesta’ del compositor, pianista, arreglista y director italiano Aurelio Zarrelli. En la interpretación de la pieza participarán como solistas Hoyos y Gallego.

La Orquesta Sinfónica de Cartagena nació en 2016 como una iniciativa de la Fundación Salvi, con el objetivo de que jóvenes instrumentistas sinfónicos complementen su educación musical a través de una experiencia de inmersión artística y formativa.

Orquesta Sinfónica de Cartagena - Foto: Cortesía Orquesta Sinfónica de Cartagena

Este año será la encargada de cerrar la decimoséptima edición del festival de música de la ciudad con el concierto ‘La experiencia musical: de lo nacional a lo universal’. La agrupación tendrá como batuta a Óscar Javier Vargas Orbegozo y compartirá escenario con la violinista Laura Hoyos y la clarinetista Paula Gallego.

El repertorio, además, está compuesto por clásicos internacionales y piezas de autores colombianos. De Johannes Brahms se escucharán sus Danza húngaras no. 1 y no. 5, de Dmitri Shostakovich, el Vals de la Suite de jazz no. 2 y de Georges Bizet, una selección de sus Suites no. 1 y no. 2.

El programa se complementará con el bambuco Ancestro, de Germán Darío Pérez, y un arreglo orquestal del clásico Salsipuedes del maestro Lucho Bermúdez. El escenario del concierto será el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Orquesta Sinfónica de Cartagena

La Orquesta Sinfónica de Cartagena es un proyecto social en torno a la música sinfónica, dirigido a ciudadanos cartageneros vinculados a un proceso de educación musical de la ciudad. Busca, entre otras cosas, dinamizar la agenda cultural y musical de la ciudad, fortaleciendo el tejido social de los distintos barrios cartageneros, vinculando el talento de nuevas generaciones.

Orquesta Sinfónica de Cartagena - Foto: Cortesía Orquesta Sinfónica de Cartagena

2022 fue el tercer año consecutivo en el que la Orquesta Sinfónica de Cartagena emprendió una agenda de ensayos y presentaciones, consolidando cada vez más su proyecto social y su labor de estar en diálogo con la población cartagenera.

Óscar Javier Vargas Orbegozo asumió la dirección titular de la agrupación en 2022, un año en el que también se llevaron a cabo programas como ‘Formación de formadores’, que capacitó a cuatro integrantes de la orquesta con aptitudes para la enseñanza.

Planes en Cartagena

Feria Artesanal

En inmediaciones al parque de la Marina, se encuentra la tradicional Feria Artesanal, allí se podrán encontrar elementos representativos de la tradición cultural cartagenera. Este evento estará de forma indefinida en la ciudad.

La Feria Artesanal en Cartagena tiene lugar en el parqueadero del parque de la Marina. - Foto: Ruby Villarreal

Tour de comida callejera

Esta es una experiencia en las calles de la ciudad, con el objetivo de disfrutar de la comida de una manera en la que lo hacen los cartageneros. A lo largo del tour, quienes participen encontrarán desde aperitivos de paso hasta algo más sustancioso, una entrada saludable o un postre. Las calles de Cartagena ofrecen de todo.

Los visitantes podrán encontrar una mesa de frito casi en cualquier esquina; sin embargo, cuatro puntos recomendados para degustar dentro de la ciudad amurallada son: el parque Fernández de Madrid, la plaza de San Diego y la plaza de la Trinidad en Getsemaní.

Raspao' cartagenero - Foto: SEMANA

Graffitour en Getsemaní

Cualquiera que visite el corralito de piedra debe hacer una parada obligatoria en el barrio Getsemaní, el cual se encuentra a dos minutos del Centro Histórico de Cartagena.

Cada calle tiene una historia de resistencia; por esta razón, el recorrido por uno de los primeros barrios de la ciudad es infaltable en la lista; además, sus casas coloridas y las muestras artísticas vuelven a Getsemaní el spot perfecto para las fotos.