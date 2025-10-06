Suscribirse

Cartagena

Piques ilegales en Cartagena: revelan impactante video cuando atropellan a varias personas

Las autoridades han reportado la muerte de tres personas en medio de estos hechos sin control.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

6 de octubre de 2025, 2:38 p. m.
Los piques se están haciendo en horas de la madrugada
Los piques ilegales son un flagelo en las principales ciudades del país. | Foto: Concejal Diana Diago

Los piques ilegales en Cartagena, Bolívar, son el pan de cada día y son pocos los controles que han realizado las autoridades con el fin de evitarlos. Por medio de las redes sociales, se conoció un video en el que se observa cómo estas personas fueron violentamente embestidos por el conductor de una motocicleta de alto cilindraje.

Entre las víctimas, se encuentra una joven universitaria que caminaba por un costado de la vía, cuando, de repente, fue arrollada por la motocicleta. La joven salió disparada varios metros y murió.

En este video se logra ver cómo una joven fue embestida por la motocicleta frente a la mirada de las personas que disfrutaban del mal llamado show de motos en el departamento de Bolívar.

Contexto: Así se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo los padres de Tatiana Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena: dicen que el Gaula los salvó

Las personas que murieron fueron identificadas por las autoridades judiciales como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, una joven ingeniera civil oriunda de Lorica, Córdoba; Javier Alonso López Julio, quien conducía la motocicleta y fue reportado como residente del sector Torices; y Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, la persona que fue trasladada al Hospital Serena del Mar y cuya muerte se confirmó posteriormente.

Desde la Policía Metropolitana de Cartagena señalaron que se encuentran realizando las respectivas investigaciones de estos casos que generaron pánico.

Contexto: Ciudadano estadounidense con supuesto historial delictivo fue deportado de Cartagena

Se conoció que las autoridades en Cartagena han extremado los controles con el fin de poder evitar este tipo de tragedias sobre las vías que involucran motocicletas de alta gama y hasta vehículos.

En Barranquilla, Atlántico, también se registran este tipo de prácticas sobre la carrera 46 en la vía que conduce hacia el municipio de Puerto Colombia. Es poco el control que hacen las autoridades en esta zona de la capital de la ciudad.

Las personas que presencien este tipo de hechos pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional con el fin de detener estas prácticas irregulares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la DIAN

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaBolívarpiques ilegales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.