Piques ilegales en Cartagena: revelan impactante video cuando atropellan a varias personas

Los piques ilegales en Cartagena, Bolívar, son el pan de cada día y son pocos los controles que han realizado las autoridades con el fin de evitarlos. Por medio de las redes sociales, se conoció un video en el que se observa cómo estas personas fueron violentamente embestidos por el conductor de una motocicleta de alto cilindraje.

Entre las víctimas, se encuentra una joven universitaria que caminaba por un costado de la vía, cuando, de repente, fue arrollada por la motocicleta. La joven salió disparada varios metros y murió.

En este video se logra ver cómo una joven fue embestida por la motocicleta frente a la mirada de las personas que disfrutaban del mal llamado show de motos en el departamento de Bolívar.

Las personas que murieron fueron identificadas por las autoridades judiciales como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, una joven ingeniera civil oriunda de Lorica, Córdoba; Javier Alonso López Julio, quien conducía la motocicleta y fue reportado como residente del sector Torices; y Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, la persona que fue trasladada al Hospital Serena del Mar y cuya muerte se confirmó posteriormente.

Desde la Policía Metropolitana de Cartagena señalaron que se encuentran realizando las respectivas investigaciones de estos casos que generaron pánico.

🔵 Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, joven oriundo de #Chinú (#Córdoba) se convirtió en la tercera víctima del trágico #accidente durante piques de motocicletas ocurrido en la vía del Mar, sector “Ramblas”, norte de #Cartagena.



La #motocicleta Z800, conducida por el ingeniero… pic.twitter.com/P3IISvJIY1 — korraleja.co ® (@Korraleja) October 3, 2025

Se conoció que las autoridades en Cartagena han extremado los controles con el fin de poder evitar este tipo de tragedias sobre las vías que involucran motocicletas de alta gama y hasta vehículos.

En Barranquilla, Atlántico, también se registran este tipo de prácticas sobre la carrera 46 en la vía que conduce hacia el municipio de Puerto Colombia. Es poco el control que hacen las autoridades en esta zona de la capital de la ciudad.