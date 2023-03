Procuraduría investiga a concejales de Cartagena por enredos en proceso de elección de contralor.

En un dolor de cabeza para el Concejo y la alcaldía de Cartagena se ha convertido la elección del contralor distrital para el periodo 2022 - 2025, situación que tiene en la mira de la Procuraduría General de la Nación a los integrantes del cabildo a los que les abrieron investigación disciplinaria por estos hechos.

“El proceso de selección del funcionario se ha visto entorpecido por una serie de circunstancias como por ejemplo, dilaciones en los tiempos establecidos legalmente en el trámite correspondiente, recusaciones contra la mesa directiva del Concejo Distrital para conocer de asuntos relacionados con la Contraloría Distrital de Cartagena y privación de la libertad de la presidenta de la corporación, entre otros aspectos”, indicó el ente de control.

Sesión del Concejo Distrital de Cartagena. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

En ese sentido, la Procuraduría Regional de Bolívar, advierte que en el seguimiento hecho desde octubre de 2021 al proceso de convocatoria para la elección del contralor, se evidenciaron, presuntamente, dilaciones en las fechas del marco legal establecido y, además, respuestas de algunas recusaciones hechas a miembros del cabildo tardaron en resolverse.

“El Contralor Municipal debe ser elegido dentro de los 10 días del mes de enero por el Concejo. Si para ello se requiere convocar a sesiones extraordinarias, así se deberá proceder, pues como lo indica el Consejo de Estado, impedir que los contralores territoriales sean elegidos a tiempo, afectaría otros valores constitucionales como el equilibrio de los poderes públicos, el cumplimiento efectivo de los deberes de las entidades territoriales, el control de la gestión fiscal y la protección del patrimonio público”, refiere un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Según la Procuraduría, la elección de este cargo se ha visto empañada por la corrupción, pues muchos de los aspirantes han resultado con inhabilidades y los procesos de convocatorias desde 2018 no han sido exitosos.

Ante estos hechos, el Ministerio Público abrió proceso disciplinario por presuntas irregularidades cometidas en la elección del contralor y se determine si se configura falta disciplinaria en contra de los siguientes cabildantes:

David Bernardo Caballero.

Rodrigo Raúl Reyes Pereira.

Rafael Meza Pérez.

Óscar Alfonso Marín Villalba.

Carlos Alberto Barrios Gómez.

Wilson Toncel Ochoa.

Luis Javier Cassiani Valiente.

Gloria Estrada.

Katia Mendoza Sáleme.

Hernando Pina Elies.

Liliana Suárez Betancourt.

Carolina Lozano Benito Revollo.

Luder Ariza.

Laureano Curí.

César Augusto Pion González.

Lewis Montero.

Sergio Andrés Mendoza.

Claudia Arboleda.

Javier Julio Bejarano.

Concejo de Cartagena. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Entre sus competencias, el ente de control también ordenó la revisión de documentos, plataformas de Secop y audios de audiencias del Cabildo Distrital.

Entretanto, el alcalde, William Dau, aseguró que la convocatoria para la elección del nuevo contralor no se realizó de manera abierta y pública como establece la ley, puesto que los cabildantes no habrían hecho el proceso en los tiempos correspondientes.

“No se cumplió con los 10 días calendario, pues tal y como se evidencia en ese cronograma del mismo concejo, la fecha establecida para esa divulgación fue del 19 al 25 de julio, contraviniendo lo dispuesto por la misma Contraloría de la República”, indicó el mandatario en un video a través de redes sociales.

Asimismo, Dau manifestó que tampoco difundieron la información en los medios de alta difusión exigidos.

William Dau, alcalde de Cartagena. - Foto: Ruby Villarreal

“Como cereza del pastel y muy grave, se evidencia que no se publicó en un diario de amplia circulación como lo establece el artículo 4 de la resolución. Es claro que dicha circulación no se realizó en un diario de alta circulación y esto no es cualquier detalle menor, cualquier pendejada, pues se estaría violando la génesis de la propia convocatoria pública”, sostuvo.

Por estas razones, el burgomaestre calificó esta elección como que el “proceso es inválido” y que los concejales de la ciudad violaron la ley al hacerlo.