Suscribirse

Bolívar

Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

Del 17 al 20 de septiembre, Mompox vibrará una vez más con el Festival Internacional de Jazz de Mompox.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 7:11 p. m.
Mompox, Bolívar.
Mompox, Bolívar. | Foto: Gobernación de Bolívar.

El municipio de Mompox, Bolívar, está listo con toda la programación para el Festival Internacional de Jazz en el que exaltan toda la cultura de esta zona del Caribe colombiano. Este evento es el motor cultural y económico de la región, así lo dio a conocer el gobernador Yamil Arana.

“Estamos listos. Desde la producción de los conciertos hasta los restaurantes, hoteles y el comercio informal. Esta es una gran oportunidad para que la economía de La Mojana se dinamice y genere empleo. La Tierra de Dios está lista para recibir a los visitantes”, dijo el mandatario.

Contexto: Yamil Arana, gobernador de Bolívar, inicia misión en Japón para impulsar turismo, cooperación y alianzas

La programación de este año

Con Gilberto Santa Rosa como artista principal, FestiJazz 2025 promete una experiencia única. Durante cuatro días, Mompox ofrecerá:

• Conciertos estelares en el Parque del Jazz.

• Intervenciones de Street Jazz y presentaciones de circo en las calles.

• Espacios académicos, arte y gastronomía.

Además, se presentarán Jessi Uribe, Tony Dize, Mike Bahía, Gusi, Chabuco, Rafa Pérez, Cabas, Criss y Ronny, Elder Dayán, Jader Tremendo, entre otros.

Este evento fue creado en 2012, FestiJazz nació con la visión de proyectar a Mompox como destino cultural de talla internacional. A lo largo de sus 13 ediciones, se convirtió en el evento de jazz más importante del Caribe colombiano, gracias al liderazgo de la Gobernación de Bolívar, Icultur y Unibac.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar en Mompox.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar en Mompox. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“El festival no solo es música: es identidad, tradición caribeña, gastronomía y un espacio para los nuevos talentos. En sus escenarios han brillado figuras nacionales e internacionales del jazz y de otros géneros, desde Stooges Brass Band, Alfredo Rodríguez y Retrojazz, hasta grandes estrellas como Carlos Vives, Choquibtown, Jorge Celedón, Tito Nieves y Silvestre Dangond”, explicaron desde la Gobernación de Bolívar.

Contexto: El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

De acuerdo con información entregada por los organizadores, la edición 2024 recibió más de 40.000 asistentes y dejó cifras históricas: más de $400 millones en hoteles, $100 millones en restaurantes y un movimiento notable del comercio informal. Un impulso que, según la Gobernación, crecerá en 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

2. Gobierno Petro denuncia por “crímenes de guerra” a organizaciones y cabecillas que han secuestrado a militares

3. Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

4. “Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

5. Gaula captura a joven que fingió un secuestro para extorsionar a su mamá: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaBolívarMompox Jazz FestivalYamil Arana Padauí

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.