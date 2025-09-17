Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

El municipio de Mompox, Bolívar, está listo con toda la programación para el Festival Internacional de Jazz en el que exaltan toda la cultura de esta zona del Caribe colombiano. Este evento es el motor cultural y económico de la región, así lo dio a conocer el gobernador Yamil Arana.

“Estamos listos. Desde la producción de los conciertos hasta los restaurantes, hoteles y el comercio informal. Esta es una gran oportunidad para que la economía de La Mojana se dinamice y genere empleo. La Tierra de Dios está lista para recibir a los visitantes”, dijo el mandatario.

Esto hace parte de nuestro Proyecto de Mompox Inteligente. ¿Qué tal les parece? pic.twitter.com/z0UxFkMbWs — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) September 17, 2025

La programación de este año

Con Gilberto Santa Rosa como artista principal, FestiJazz 2025 promete una experiencia única. Durante cuatro días, Mompox ofrecerá:

• Conciertos estelares en el Parque del Jazz.

• Intervenciones de Street Jazz y presentaciones de circo en las calles.

• Espacios académicos, arte y gastronomía.

Además, se presentarán Jessi Uribe, Tony Dize, Mike Bahía, Gusi, Chabuco, Rafa Pérez, Cabas, Criss y Ronny, Elder Dayán, Jader Tremendo, entre otros.

Este evento fue creado en 2012, FestiJazz nació con la visión de proyectar a Mompox como destino cultural de talla internacional. A lo largo de sus 13 ediciones, se convirtió en el evento de jazz más importante del Caribe colombiano, gracias al liderazgo de la Gobernación de Bolívar, Icultur y Unibac.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar en Mompox. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“El festival no solo es música: es identidad, tradición caribeña, gastronomía y un espacio para los nuevos talentos. En sus escenarios han brillado figuras nacionales e internacionales del jazz y de otros géneros, desde Stooges Brass Band, Alfredo Rodríguez y Retrojazz, hasta grandes estrellas como Carlos Vives, Choquibtown, Jorge Celedón, Tito Nieves y Silvestre Dangond”, explicaron desde la Gobernación de Bolívar.