¿Tranvía en Cartagena? Esta es la nueva propuesta del ministro de Transporte para mejorar la movilidad de la ciudad

La movilidad en Cartagena es un reto que pocos se han atrevido a tomar con el paso de los años.

La Heroica es una de las capitales principales del país y, a pesar de ser una de las más visitadas, su servicio de transporte público masivo es de los más jóvenes y su duración para materializarse fue de las más extensas (más de una década). Aun así, hoy día no tiene cobertura al 100 % de la ciudad.

A raíz de la problemática que genera la cobertura incompleta del servicio de transporte masivo, nacen medios de transporte público ilegales como lo son las motocicletas o colectivos tipo jeep.

Conociendo el panorama, en medio de una entrevista para Noticias Caracol, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló sobre diferentes proyectos de movilidad, que puedan ayudar a mitigar el problema.

Dentro de las propuestas se encuentra un tranvía para Cartagena, el cual se pone sobre la mesa luego de que el precandidato a la Alcaldía de Cartagena, José Luis Osorio, radicara el pasado mes de febrero el proyecto ante la Presidencia de la República, para hacer el estudio de factibilidad.

El jefe de cartera, en su intervención, confirmó que la propuesta está siendo considerada por el Gobierno nacional. “Necesitamos un Centro Histórico como en muchos otros lugares, donde solo se camine y se tenga un sistema de transporte como el que quiere el Presidente, un tranvía”, indicó el ministro Reyes.

Calles Centro Histórico de Cartagena - Foto: Ruby Villarreal

Otras declaraciones del ministro Reyes

Esta semana, en Cartagena, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Municipios 2023, donde figuras como el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, han tenido espacio para conversar sobre la actual situación de movilidad en las diferentes ciudades del país.

En su intervención, el minTransporte expuso los altos índices de siniestros viales que se han registrado en los últimos meses, problemática que se encuentra bajo la lupa por parte del Gobierno nacional y que están ejecutando acciones para disminuir los accidentes de tránsito.

Asimismo, Reyes tocó el tema del uso de las motocicletas como medio de transporte público, específicamente en las aplicaciones que ofrecen este servicio. De acuerdo con el jefe de cartera, estas estarían haciéndole daño a la movilidad del país.

Movilidad en Cartagena - Intersección en la avenida Pedro de Heredia a la altura de los Cuatro vientos - Foto: Ruby Villarreal

“Este es un llamado que es casi un SOS, los colombianos ya no se están muriendo de vejez ni por temas de salud, se están matando en los siniestros viales, cada día crecen los números de manera desproporcionada (…) Sobre todo en las zonas donde no hay autoridad ni control”, expresó el ministro.

Igualmente, Reyes señaló que las autoridades deben exigir el Soat, especialmente a las motocicletas, puesto que estas son las que mayormente están involucradas en los siniestros viales.

“Por eso, nuestro llamado al Congreso no puede ser dirigido a permitir proyectos que no sancionen que las motocicletas no vayan en contravía, no podemos seguir permitiendo aplicaciones de motocicletas que le hacen daño a la movilidad, aquí hay que combatir la ilegalidad”, aseguró.

¿Y los peajes?

La comunidad de la zona pide con urgencia presencia de la Fuerza pública en el peaje Pasacaballos de Cartagena. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En su intervención también habló del panorama actual que se desarrolla en el peaje de Marahuaco, en la vía al mar Cartagena-Barranquilla, donde a día de hoy, las comunidades aledañas cumplen más de dos semanas de estar protestando para que desmonten la infraestructura de cobro.

Con respecto a este tema, sus declaraciones se enfocaron a que en este momento tienen las puertas abiertas al diálogo, para lograr obtener una solución definitiva.

“Creemos que el diálogo es el camino, la concertación es más fácil para encontrar soluciones. Yo dije que el tema de los peajes no es caprichoso en Bolívar. El alcalde ha manifestado su preocupación por la situación del peaje de Marahuaco, él me ha señalado que se ha solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura que se revise el tema del cobro y el lugar donde se ubica”, precisó el ministro.