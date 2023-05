Tribunal dejó en firme la suspensión de la elección del contralor distrital de Cartagena

La ciudad de Cartagena atraviesa una crisis en la Contraloría Distrital. Este 2023 se cumplirán seis años desde que la ciudad tuvo contralor en propiedad.

El más reciente proceso de elección del Contralor se vio “enredado” por diferentes circunstancias que iniciaron un proceso de investigación de la Procuraduría el pasado mes de marzo. El tema vuelve a tomar fuerza luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó la suspensión de dicho proceso de elección.

Esta decisión confirmó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena que suspendió este proceso el pasado mes de marzo.

Contraloría Cartagena - Foto: Tomado de Página web https://contraloriadecartagena.gov.co/

¿Por qué se tomó la decisión?

De acuerdo con el tribunal, hubo errores en el procedimiento al momento de la convocatoria, pues no se cumplió el plazo de divulgación de la misma. Asimismo, según el magistrado Edgar Alexi Vásquez, la elección del contralor no se difundió debidamente a través de un medio de comunicación de amplia circulación.

Esta pugna legal inició luego de que el alcalde, William Dau, instaurara la denuncia, puesto que en sus declaraciones manifestó que la convocatoria para la elección del nuevo contralor no se realizó de manera abierta y pública como establece la ley, ya que los cabildantes no habrían hecho el proceso en los tiempos correspondientes.

“No se cumplió con los 10 días calendario, pues tal y como se evidencia en ese cronograma del mismo concejo, la fecha establecida para esa divulgación fue del 19 al 25 de julio, contraviniendo lo dispuesto por la misma Contraloría de la República”, indicó el mandatario en un vídeo a través de redes sociales.

Concejo de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Por otro lado, el Tribunal argumentó que, “no obra en el expediente administrativo prueba que demuestre la publicación de la convocatoria pública en un medio de prensa de alta circulación nacional o regional. En la convocatoria no se señaló cuál sería el alcance territorial del medio de prensa (nacional o regional), ni se ordenó que el aviso tenía que publicarse 2 veces en días diferentes, ni que el mismo debía contener la información básica del concurso”.

“Es claro que dicha circulación no se realizó en un diario de alta circulación y esto no es cualquier detalle menor, cualquier pendejada, pues se estaría violando la génesis de la propia convocatoria pública”, señaló Dau.

Finalmente, llegaron a la conclusión que, según los registro entre el 25 de julio de 2022 en que terminó la etapa de la publicación y el 1.º de agosto de 2022, cuando inició la etapa de inscripción, hay una diferencia de 7 días calendario y no los 10 días exigidos en el artículo 4.º de la Resolución 728 de 18 de noviembre de 2018.

Las denuncias de Dau contra el Concejo

Por otro lado, William Dau les pidió a los entes del control que investigaran un supuesto pago de $ 200 millones a un grupo de cabildantes, justo en vísperas de la elección del contralor.

William Dau - Concejo Distrital - Foto: Cortesía Ronaldo Serrano - Cortesía Alcaldía de Cartagena

“¿Es o no cierto que un grupo mayoritario de concejales fueron invitados por un muy reconocido y cuestionado empresario de la ciudad de Cartagena a una finca de Turbaco, donde presuntamente recibieron oferta de 200 millones de pesos cada uno, o cualquier otra cifra? No sé si el incidente es cierto o no, por eso estoy preguntando, ¿que lo nieguen?”, cuestionó el mandatario.

En medio de las múltiples denuncias expuestas, Dau manifestó que habría una candidata a la Contraloría relacionada con “traquetos de Cali”.

“Miren si es cierto o no es cierto que hay un vínculo entre una candidata a la Contraloría Distrital y un traqueto de Cali. Sigo peleando y sigo discutiendo, porque estos temas álgidos los tengo que exponer ante la ciudadanía, porque lo que los malandrines más temen es que la ciudadanía sepa sus andanzas”, expuso.