Así está el panorama en aeropuerto de Cúcuta: miles de pasajeros extranjeros perdieron sus vuelos

Los afectados denuncian que no han recibido respuesta de Viva Air.

Una crisis aeroportuaria están viviendo miles de pasajeros en todo el país a causa de la suspensión de vuelos de la aerolínea Viva Air. El panorama en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander es bastante crítico. Hay viajeros que tenían destinos nacionales e internacionales como Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), entre otros.

Es así como en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, se encuentran varados, represados y sin respuesta miles de cucuteños y extranjeros a la espera de una respuesta de la compañía, que hasta el momento no ha dado una solución a esta problemática.

Los pasajeros en Cúcuta se encuentran resignados con la decisión de la aerolínea, por lo que no se registran caos entre los presentes; sin embargo, el aeropuerto permanece lleno de adultos mayores, familias enteras con menores de edad y hasta mujeres en silla de ruedas.

Las cabinas de Viva se encuentran vacías y las aerolíneas vecinas aseguran que los funcionarios de esa compañía no fueron a trabajar, simplemente dejaron unos números para quejas, pero los afectados denuncian que nadie contesta.

“Tengo vuelo hacia Bogotá y luego a Buenos Aires, pero nadie nos responde, los números de teléfono que dejaron ahí (cabina) estaba llamando y no contesta nadie, no sabemos qué hacer”, dijo un hombre, quien viaja con su familia.

“Yo viajaba para Lima, y esta mañana al llegar me llevo la sorpresa que en la pantalla el vuelo estaba cancelado. No soy de acá (Cúcuta) estoy de tránsito y estaba pasando para hacer la conexión a Lima. Por ahora, esperar que alguien nos dé algún tipo de respuesta”, recalcó una migrante, quien viaja con su hija.

“En realidad no hay información oficial, yo viajo para Argentina y nadie me dice nada, fui a la oficina y ni siquiera el personal de Viva ha llegado, no sabemos nada; el ministro dice que nos iban a reubicar, pero aquí nadie sabe nada”, señaló una mujer en condición de discapacidad en silla de ruedas.

Lo cierto es que desde este 28 de febrero, la empresa no estará operando, es decir, los aviones con los que venía brindando el servicio estarán en tierra sin que, hasta el momento, se tenga claridad de hasta cuándo durará esta suspensión, debido a que no cuentan con las garantías para seguir operando.

Conforme pasan las horas, la situación se agrava y aumentan los reclamos de los pasajeros desesperados. Ante esto, la Aeronáutica Civil anunció la puesta en marcha de un plan que podría convertirse en la solución que estas personas necesitan y que será ejecutada en cooperación con la Superintendencia de Transporte y otras aerolíneas que dispusieron sus aviones para mitigar el impacto negativo generado por Viva Air.

Por medio de un comunicado, esta autoridad anunció que aquellos viajeros que tengan un tiquete emitido o una reserva confirmada para los días 27 y 28 de febrero, así como para el 1 de marzo con esta aerolínea, tendrán alternativas de transporte en las rutas compartidas con Latam, Avianca y Satena. Esto de acuerdo con la disponibilidad de sillas y sin costo adicional, para que puedan llegar a sus destinos.

“El Grupo de Intermediación de Aeropuertos de la Aeronáutica Civil acompañará a los pasajeros afectados en la gestión, priorización y orientación de las aerolíneas”, dijo la Aerocivil en su información.

Agregó: “La Superintendencia de Transporte, con el equipo disponible en los aeropuertos, apoyará las gestiones pertinentes, atendiendo a los usuarios y brindando la respectiva asesoría de cada caso”.