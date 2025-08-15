Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

Un grave accidente ocurrido en el municipio de Convención, en Norte de Santander, cobró la vida de un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y provocó heridas a un profesional agroambiental, que también presta sus servicios a la entidad, y al conductor que los transportaba.

“Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del ingeniero topográfico Alejandro Rodríguez Urrea, ocurrido en el ejercicio de sus funciones en el Catatumbo. Alejandro dedicó su esfuerzo y conocimiento a servir al campo colombiano”, publicó en X el director de la ANT, Felipe Harman.

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Lamento profundamente esta pérdida que nos enluta y extiendo un abrazo solidario a su familia y amigos, así como a sus compañeros y compañeras de la Agencia Nacional de Tierras”, agregó.

El siniestro sucedió en la vereda Llanos de Belén, en el sector conocido como Las Pitas, del municipio de Convención, cuando el vehículo que transportaba a la comisión de la ANT sufrió un volcamiento y cayó a un abismo.

Según la entidad, “el siniestro se produjo mientras se desarrollaban labores del acuerdo 315 de administración de tierras de la nación, orientado a reconocer y regularizar la ocupación de tierras baldías en áreas de reserva forestal, por parte de familias campesinas del Catatumbo”.

Los otros dos trabajadores fueron identificados como el profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez, así como el conductor del vehículo, Diosemel Ramírez Mora, y ambos fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña para que recibieran atención especializada.

“La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad, y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”, añadió.

Las autoridades indagan las causas que llevaron a la camioneta a dar al profundo abismo en Las Pitas, de donde lugareños rescataron no solo el cadáver del topógrafo, sino que también a su compañero y al del conductor.