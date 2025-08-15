Suscribirse

Norte de Santander

Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

Las personas lesionadas son un profesional de esa entidad y el conductor que los transportaba.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:11 a. m.
Alejandro Rodríguez Urrea (izq.), contratista de la Agencia Nacional de Tierras, murió en un accidente en El Catatumbo.
Alejandro Rodríguez Urrea (izq.), contratista de la Agencia Nacional de Tierras, murió en un accidente en El Catatumbo | Foto: Redes sociales.

Un grave accidente ocurrido en el municipio de Convención, en Norte de Santander, cobró la vida de un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y provocó heridas a un profesional agroambiental, que también presta sus servicios a la entidad, y al conductor que los transportaba.

Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del ingeniero topográfico Alejandro Rodríguez Urrea, ocurrido en el ejercicio de sus funciones en el Catatumbo. Alejandro dedicó su esfuerzo y conocimiento a servir al campo colombiano”, publicó en X el director de la ANT, Felipe Harman.

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Lamento profundamente esta pérdida que nos enluta y extiendo un abrazo solidario a su familia y amigos, así como a sus compañeros y compañeras de la Agencia Nacional de Tierras”, agregó.

El siniestro sucedió en la vereda Llanos de Belén, en el sector conocido como Las Pitas, del municipio de Convención, cuando el vehículo que transportaba a la comisión de la ANT sufrió un volcamiento y cayó a un abismo.

Lo más leído

1. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
2. Ley laboral entrega beneficio a quienes pertenecen a Nueva EPS, Sanitas, Sura y más entidades: así puede usarlo
3. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

Según la entidad, “el siniestro se produjo mientras se desarrollaban labores del acuerdo 315 de administración de tierras de la nación, orientado a reconocer y regularizar la ocupación de tierras baldías en áreas de reserva forestal, por parte de familias campesinas del Catatumbo”.

Los otros dos trabajadores fueron identificados como el profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez, así como el conductor del vehículo, Diosemel Ramírez Mora, y ambos fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña para que recibieran atención especializada.

“La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad, y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”, añadió.

Contexto: Gobierno Petro inicia ‘guerra’ contra el Congreso por tierras: senadores y representantes son acusados de supuesto acaparamiento. Ellos responden

Las autoridades indagan las causas que llevaron a la camioneta a dar al profundo abismo en Las Pitas, de donde lugareños rescataron no solo el cadáver del topógrafo, sino que también a su compañero y al del conductor.

“Con el corazón roto: que la eternidad le sea grata y el cielo abra las puertas a su alma. Todos los que hemos trabajado por el Catatumbo nos hemos enamorado de ese territorio, sabemos que entregar la tierra a los campesinos es la mejor forma de sembrar la semilla de la paz y es la labor más grande de justicia. Nuestro compañero se va en un accidente en cumplimiento de la más grande y noble labor. Mi más profunda solidaridad y fuerza para su familia”, escribió una funcionaria de la entidad en redes sociales.

Contexto: “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

2. Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

3. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

4. Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

5. ¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CatatumboNorte de SantanderAgencia Nacional de Tierras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.