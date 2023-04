Con falsos billetes de 50.000 pretendían engañar a comerciantes del centro de Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), a través de patrullas de la reacción bancaria adscritas a la Fuerza Disponible, capturaron en flagrancia a dos hombres, quienes fueron sorprendidos portando más de un millón de pesos en billetes falsos.

Las capturas se llevaron a cabo cuando unidades policiales realizaban labores de registro y control en la avenida séptima con calle 9 del barrio Latino, “un ciudadano informó a los policías sobre dos individuos con actitud sospechosa al interior de un establecimiento comercial, debido a esto y con las características dadas por el denunciante se dirigieron al sitio en mención”, señaló la institución.

Ante esto, la patrulla llegó al sitio indicado, donde ubicaron a los sospechosos y procedieron a realizarles un registro personal, donde a uno de los detenidos se le halló en su poder 15 billetes de denominación colombiana de $ 50.000, todos con el mismo serial 16971669.

Así mismo, al otro capturado tenía en su interior de un bolso que portaba siete billetes de denominación colombiana también de 50.000, de los cuales tres tenían el serial CC572774463, dos con el serial CC54182996 y dos con el serial CB47671924.

Los detenidos están a la espera que les definan su situación judicial. - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Sin embargo, debido a las inconsistencias en el color real de los billetes y la repetición de seriales en algunos de ellos, los policías procedieron a leerles los derechos que tienen como personas capturadas por el delito de tráfico de moneda falsificada, posteriormente junto al dinero falso incautado.

Así las cosas, estos sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y dejados ante la autoridad competente a la espera que les defina su situación judicial.

Por su parte, las autoridades continúan investigando el caso para determinar la procedencia y destino de los billetes falsos, y exhortan a la ciudadanía a estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa marcando a la línea de atención 123 o al número único de su cuadrante.

Extorsión a comerciantes en Cúcuta

Este flagelo tiene afectada la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, en donde se han recibido mensajes de texto amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos exigiendo una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

Así es la nueva modalidad de extorsión. - Foto: Stock

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, los cuales se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

Cúcuta cada día está más insegura. - Foto: Cortesía - Mario Alberto Corredor

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquier situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023 ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.