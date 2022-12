Cúcuta: estudiantes y padres de familia de la Udes protestaron por reprobada masiva de una materia

Estudiantes, junto con sus padres de familia, de la Universidad de Santander (Udes) sede Cúcuta (Norte de Santander), adelantaron este miércoles un plantón, para exigir que las directivas de la institución revisen el caso de 25 estudiantes de la asignatura de Patología del programa de Medicina, que reprobaron la materia, por supuesta “opresión del docente”.

De los 28 estudiantes, de quinto semestre, que cursaban la materia, solo tres la aprobaron y el resto se rajaron, al parecer esta situación se presentó porque la metodología del profesor es contraria a la directriz de enseñanza y evaluación que tiene establecida la universidad.

“El docente de la materia Patología se caracteriza por tener metodologías de enseñanza cuestionables, por tener un trato déspota y desobligante con sus estudiantes, a quienes les infunde miedo. Además, de forma arbitraria, cambia los porcentajes de evaluación a su antojo y no sigue las directrices de evaluación que tiene la universidad”, explicó Henry Yáñez, padre de uno de los estudiantes que reprobó.

De los 28 alumnos, seis estaban repitiendo la materia por segunda e incluso tercera vez, estos solo tres lograron pasar. Según cuentan los estudiantes, el docente acostumbra a entregar información sobre un tema, la cual no explica, y al final termina evaluando otro tema completamente diferente.

“Esta situación se está volviendo repetitiva y hasta el momento no sabemos si hay algún interés económico de la universidad o del doctor el Óscar Bolaños Arias. Nosotros estamos molestos porque conocemos las capacidades de los estudiantes, pero el profesor manifestó que ellos no sabían leer. Si no supieran leer o fueran vagos, no habrían pasado ninguna de las otras materias, donde obtuvieron un desempeño muy alto. Adicional a esto, nos damos cuenta de que la universidad no abrió las inscripciones para el primer semestre de Medicina”, agregó el padre de familia.

A raíz de esta situación, los estudiantes presuntamente estarían siendo estigmatizados y por alzar su voz habrían sido sancionados. Inicialmente, el inconformismo escaló al coordinador y el decano de la facultad de medicina; sin embargo, estos manifestaron no poder dar solución al problema, por lo cual ahora los padres de familia y estudiantes piden que sea la rectora, Carmen Elisa Araque, quien tome cartas en el asunto.

“Con todo esto podemos concluir que el problema es del docente, por lo cual solicitamos que se analice con detenimiento cada caso y a la mayor brevedad posible; no en los tiempos estipulados por el reglamento, sino de forma urgente. Hoy los padres de los 25 alumnos vemos frustrados los esfuerzos de nuestros hijos y los propios. Necesitamos que sea la propia rectora, quien nos dé las explicaciones pertinentes”, sostuvo el señor Henry.

Así mismo, los padres de familia aseguraron que de ser ratificado el docente doctor Bolaños Arias, ,nuevamente como docente en el área de Patología, “estudiaremos la posibilidad de no matricular a nuestros hijos, ya que no nos da las garantías de que nuestros hijos estén recibiendo los conocimientos de manera idónea y llevaremos a las instancias que sean necesarias este caso”, concluyó.

SEMANA se comunicó con la Universidad de Santander, cuyo vocero aseguró que la rectora se encuentra fuera de la ciudad, atendiendo temas relacionados con la institución. Sin embargo, también aseguró que, en medio del plantón otros directivos conversaron con los padres de familia y estudiantes, y llegaron a un acuerdo para levantar dicha manifestación.

Además, se inició con el coordinador de la facultad de medicina la revisión de cada caso para poder garantizar soluciones a los estudiantes y padres de familias. Así mismo, de ser necesario el próximo viernes la rectora atenderá a cada alumno.