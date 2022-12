Exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga fue condenado a 12 años de prisión por robar recursos de la ciudad

Luego de diez años terminó el lío judicial que involucró al exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, José Ludbín Gómez Martínez, quien ejerció en el período de 2011 cuando Fernando Vargas Mendoza era el alcalde la capital santandereana.

La Fiscalía reveló que el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga revocó la sentencia absolutoria en favor del exsecretario y lo sentenció a pagar una pena de 12 años en prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

La decisión del Tribunal revoca la absolución que había emitido el Juzgado 10 Penal del Circuito el pasado mes de junio a favor de Gómez Martínez. Además, obliga al hoy condenado a pagar una multa de 185 millones de pesos, es decir el dinero del cual se apropió.

“El valor de lo apropiado se determinó en $ 184.484.633 y la escogencia de la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias con la que se ejecutó el contrato no se hizo de forma transparente. Se violó el principio de selección objetiva porque las cotizaciones presentadas por Perfis, Guane y Prosperar, realmente no fueron suscritas por sus representantes legales, quienes no recibieron la solicitud de cotizaciones”, señaló el Tribunal en el fallo judicial.

De acuerdo con la investigación, el contrato 313 del 29 de junio de 2011 celebrado entre la secretaría de Desarrollo Social y la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias (AVIC), por un monto de 372 millones de pesos, se ejecutó en medio de múltiples irregularidades; toda vez que fueron entregadas tres propuestas falsas para el proyecto “Apoyar el programa de infancia y adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga”.

“Existió una serie de trampas juntas y es así como se ha logrado probar que, con facturas falsas, contratos falsos, se apropiaron por ahora probado de la suma de $ 184.484.633, hecho que por supuesto hace también responsable al secretario de Desarrollo del momento, por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros”, puntualiza el Tribunal.

Así las cosas, José Ludbín Gómez Martínez deberá pagar la condena impuesta en el establecimiento carcelario que indique el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Adicional a esto, la Fiscalía, “compulsó copias ante la Sala Seccional de Disciplina Judicial de Santander para que se investigue la conducta del titular del Juzgado 10 penal del Circuito de Bucaramanga que en su momento profirió la sentencia absolutoria”, aseguró el ente investigador.

Cabe recordar que a raíz de la investigación de este contrato, ya fueron condenados Luis Antonio Castro Meza, representante legal de AVIC; Ulises Dueñas Villamizar, supervisor del mismo, y Juan Carlos Prieto García, interviniente.

“Ulises Dueñas Villamizar (supervisor) y José Ludbin Gómez Martínez (secretario de Desarrollo) como servidores públicos suscribieron el acta de liquidación del contrato irregularmente porque no corresponde a la verdad. Hacen constar hechos contrarios a la realidad de lo ocurrido, siendo constitutivo de falsedad ideológica en documento público”, explica el documento.

La investigación, según lo solicitado por Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, ahora continúa en contra de Juan Carlos Prieto García, Tatiana del Pilar Tavera, Fernando Cacua, Luz Stella Arenas Olarte, María Fernanda Sáenz Díaz, Gloria Patricia Jaimes por presunta comisión de algún delito.