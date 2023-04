Detonaron dos artefactos explosivos en Cúcuta; la comunidad estaba atemorizada

Una mañana aterradora viviendo varios habitantes de dos barrios de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, quienes despertaron con la alarma de posibles artefactos explosivos.

Un primer suceso se registró sobre la 1:00 de la madrugada de este lunes, 10 de abril, donde fue abandonado un paquete sospechoso en la avenida 1 con calle 24, del barrio San Rafael. A inmediaciones de este lugar se encuentra un CAI y más adelanta la Brigada 30 del Ejército Nacional.

Inseguridad en Cúcuta. - Foto: Tomada de Facebook: La Voz del Norte

De inmediato, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), junto a expertos en explosivos, arribaron a sitio y de manera controlada activaron el explosivo que había sido abandonado al lado de una cámara de fotomulta que está ubicada a un costado del parque principal de este barrio.

De acuerdo con los residentes del sector, el fuerte estruendo causó pánico en la madrugada, pero aseguran no haber visto nada sospechoso en la zona, por lo que las autoridades investigan los hechos.

Por otro lado, en la mañana de este mismo lunes, la comunidad del barrio La Victoria alertó a las autoridades sobre el abandono de una caja con posibles explosivos en la avenida 1 con calle 5. La zona fue acordonaron para realizar la respectiva verificación.

Fue necesaria la presencia de robots. - Foto: Facebook: Cúcuta Es Noticia - Twitter: Esmerojaso

Al lugar llegaron técnicos en antiexplosivos, quienes desalojaron a algunos habitantes de sus inmuebles ante cualquier hecho que atentara contra la integridad de los cucuteños. Sin embargo, después de dos horas, las autoridades descartaron la presencia de explosivos.

Inseguridad en Cúcuta

La inseguridad en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, cada vez está más peligrosa, pues los criminales siguen atemorizando a los comerciantes, intimidándolos con extorsiones que podrían terminar en tragedia.

Este flagelo tiene afectada la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, en donde se han recibido mensajes de texto amenazantes al igual que llamadas de desconocidos exigiendo una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, los cuales se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes así como también realizar cobros extorsivos.

Esta es la doble vía del barrio La Victoria. - Foto: Tomada de Facebook: Cúcuta Es Noticia

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquiera situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023, ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos