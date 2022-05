Grave denuncia: estudiante de Cúcuta denuncia violenta agresión y bullying escolar de compañera

Un reciente caso de bullying que terminó en agresión física se presentó en un colegio de la ciudad de Cúcuta. Fue protagonizado por una estudiante que habría atacado a una de sus compañeras de clase, dejándole varios arañazos en la cara y golpes en su boca.

El hecho se registró el pasado 17 de mayo en el aula de clases del décimo grado del colegio Alejandro Gutiérrez Calderón, ubicado en el barrio Cundinamarca de Cúcuta, donde la joven Yureisy Valentina Parra Infante, de 16 años, fue atacada física y verbalmente por otra estudiante.

“Fui agredida por una compañera, la cual me tiene envidia desde hace mucho tiempo. Es un grupo el cual se burla de mí y me raya por Facebook, me tira indirectas. Mi agresora física es Karyelis Guedez, la cual me aruñó toda la cara y reventó la encía y [me causó otros] daños físicos. Luego, con su grupo, se burla de lo que pasó”, contó la víctima.

SEMANA se comunicó con Valentina Parra, quien mencionó que fue una víctima más del bullying escolar y dijo también que siente temor por lo que pueda suceder, pues a la fecha sigue recibiendo presuntamente amenazas de sus compañeras.

“Al día de hoy sigo recibiendo amenazas por mis redes sociales desde los perfiles de las mismas personas que me ocasionaron este daño, enviándome armas de fuego diciéndome ‘deje el drama’. Eso me lo envío desde el perfil de Facebook de ella”, manifestó Parra a este medio.

Además, la joven le explicó a SEMANA que su presunta agresora se cambió el nombre con el que aparecía en el perfil de Facebook y se puso Valentina Parra, es decir, la agresora estaría usando el nombre de su víctima para seguir atemorizándola.

“Cambiándose el nombre y poniendo el mío por ese mismo chat me envían ‘la voy a matar’, ‘yo tengo quién me defienda’, ‘espere y verá', y ‘eso que no más la toqué’”, cuenta la víctima.

Según se conoció, Valentina, al momento de ser agredida, alertó a los docentes y directivas del colegio sobre el incidente, así como a uno de sus familiares, quien se encargó de darle aviso a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Valentina le manifestó a SEMANA: “El rector del colegio no dejó entrar a los policías a hacer el procedimiento, dijo que él manejaba la situación y que no era grave”.

Por su parte, una fuente judicial indicó que inicialmente hubo inconvenientes para el procedimiento de la Policía, pero que luego los miembros de Infancia y Adolescencia conocieron el caso y adelantaron el acompañamiento de los derechos de la menor.

“Siempre se hacen charlas de prevención y talleres para evitar estos hechos, pero el ‘acampamiento’ en los colegios seguirá constantemente”, aseguró la fuente.

Ante este caso, el secretario de Educación Municipal, Luis Eduardo Royero, mencionó que se están realizando todas las verificaciones correspondientes junto con el comité de convivencia de la institución educativa.

“Nos encontramos frente a un hecho infortunado de agresión física, al parecer resultante de unos hechos previos de irrespeto y agresión; en los diálogos sostenidos con el equipo de orientación escolar, se adelantaron acciones previas de intervención”, dijo Royero.

Por el momento, Valentina le contó a SEMANA que ya hizo las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, en donde le mencionaron que el proceso iba a tardar. Mientras tanto, la joven se retiró de la institución educativa y se recupera de las lesiones junto con sus familiares.

Tras su denuncia en redes sociales, miles de usuarios se han compadecido con la cucuteña, dándole mensajes de ánimo frente a la situación que atraviesa. El post ya cuenta con más de 69.000 likes y más de 3.400 comentarios.

Entre ellos se encuentra un mensaje de la primera finalista del Miss Universe Colombia, María Alejandra López, quien le escribió: “Hasta con la cara rayada te ves hermosa, perfecta! Eso es lo que más les duele, porque no encuentran amor en sí mismas, eso es un bully. Envíales amor, pero haz sentir las consecuencias”.