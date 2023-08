Imputan cargos a rector de Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña por presuntas irregularidades en contratos

Los escándalos del saliente rector de la Universidad Militar: autorizó un “incentivo” en la matrícula de su propio hijo, y lo asedian demandas por alimentos

El hijo de Puentes fue ubicado en el puesto 17 de la lista y esa resolución no señala ningún impedimento del rector, pues no es común, según algunos profesores de la misma universidad, que el hijo de la cabeza de la institución aparezca con semejantes beneficios sin las advertencias correspondientes . Sumado a que, por ser familiar de un oficial en retiro, ya tenía otro incentivo en la matrícula.

“El estudiante estuvo unos meses en el Hospital Militar, pero tuvo problemas con los profesores y no regresó. No sabemos dónde cursó las rotaciones, pero no fue en el hospital, por tanto, no certificó la totalidad de su paso por el hospital, que se supone es el centro de prácticas para los estudiantes de la universidad”, explicaron algunas fuentes a SEMANA.