Lo último | “Hoy me siento reelegido”: sin éxito finalizó revocatoria del alcalde de Cúcuta

Este domingo 26 de junio los cucuteños salieron nuevamente a las urnas con el objetivo de revocar del mandato al alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez. Sin embargo, el proceso no prosperó, pues durante el día se registró una baja participación de votantes.

Las urnas estaban habilitadas para el derecho al sufragio desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. de este domingo en el que, además, se celebra a nivel nacional el Día del Padre, motivo por el cual muchos de los electores no salieron a votar.

En la capital nortesantandereana hubo 616.331 personas (328.059 mujeres y 288.272 hombres) registradas en el censo electoral para ejercer su derecho al voto, y se dispusieron de 915 mesas instaladas en 78 puestos de votación en toda la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo con el 100 % de las mesas informadas, a las urnas acudieron 11.555 sufragantes, de los cuales 6,759 votaron por el Sí y 4,686 dijeron No, entre ese total de votos 73 fueron nulos y 37 no marcados.

Así las cosas, el alcalde de Cúcuta seguirá ejerciendo sus funciones hasta el 31 de diciembre del 2023, pues el total de votos tenía que haber sido de 130.565, equivalentes al 40 % de la votación válida registrada en las elecciones de 2019. Es decir, la mitad más uno debió votar por el ‘sí’ para lograr revocar el mandato, cosa que no se logró.

Ante estos resultados, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se mostró optimista y se comprometió a seguir trabajado por la ciudad para construir espacios de paz, seguridad y estrategias para todos los cucuteños.

“Nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi período como alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes. Gracias por demostrar que los corruptos #NoVolverán. Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez”, escribió el mandatario.

Gracias por demostrar que los corruptos #NoVolverán. Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez. — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 26, 2022

Y es que debido a la poca participación de votantes, los cucuteños se cuestionaron tras al alto costo del proceso de revocatoria, que equivale a 4.000 millones de pesos. Los promotores de dichas elecciones dijeron que la celebración del Día del Padre, el puente festivo y la temporada de vacaciones no jugó a su favor.

Tan solo a Yáñez le quedan 18 meses para finalizar su mandato, “no somos un gobierno perfecto, pero Dios sabe cuánto nos esforzamos cada día para hacer las cosas bien. La democracia les dio a todos la oportunidad de revocar mi mandato o permitirme continuarlo”, resaltó.

El alcalde argumentó que seguirá trabajado sin descanso por la ejecución de un plan de desarrollo, priorizando las necesidades más sentidas de la población: “fueron los ciudadanos que decidieron seguir respaldando esta estrategia que sigue vigente y hoy está más fuerte que nunca. Que sea este el momento perfecto para convertir una dificultad, en una oportunidad para mejorar aquello que pudimos haber fallado”.

A los ciudadanos que decidieron votar esta consulta, los vemos con respeto. A ellos también gracias, porque nos dan un mensaje que se debe convertir en inspiración para que trabajemos aún más en soluciones para los problemas existentes. — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 26, 2022

En las últimas semanas, se ha visto a Yáñez muy activo en las calles de la ciudad con el objetivo de mostrar los avances que se vienen realizando por parte de su administración, “ahora comienza una etapa contrarreloj para que el próximo 1 de enero de 2024 ustedes tengan la Cúcuta que les prometí: sin mentir, sin robar y sin traicionar. Esta nueva etapa es la de Gestión y Acción, ‘diciendo y haciendo’ (...) Sin más, gracias por demostrar que los buenos somos más”.