PAE llegará a zonas apartadas de Norte de Santander: ¿qué colegios serán beneficiados?

Acabó la espera para los niños y jóvenes estudiantes de Norte de Santander, quienes desde hace tres meses no recibían el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El anuncio lo hizo el gobernador Silvano Serrano Guerrero en medio un acto público que contó la presencia de alcaldes de los municipios beneficiados, padres de familia y estudiantes.

De acuerdo con el mandatario, los estudiantes que residen en la zonas rurales más apartadas del departamento recibirán a partir de ahora el PAE. “Por primera vez en la historia se hace una inversión tan grande en Norte de Santander para entregar el menaje necesario que requiere el PAE para su funcionamiento”, sostuvo Serrano.

La inversión, según explicó, se realizó con el finde fortalecer el programa e implementar una nueva modalidad que beneficie a los niños. “Inicio la segunda con una inversión de 1.740 millones de pesos que se suman a los más de 6.000 millones iniciales, para avanzar en una nueva modalidad de comida caliente transportada que sustituirá a las raciones industrializadas en las instituciones educativas ubicadas en las zonas rurales de la región”, agregó el gobernador.

La modalidad a implementar consiste en procesar los alimentos en un centro de producción que cumple con toda la normatividad sanitaria correspondiente, se empacan en contenedores y luego serán transportados a los establecimientos educativos para ser consumidos.

“Esta modalidad será primordial en el caso de las instituciones educativas que no cuentan con infraestructura de comedores escolares que, en su mayoría, se encuentran ubicadas en zonas rurales de la región”, añadió el mandatario.

Dicha modalidad, por ahora, será implementada en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén y el Instituto Técnico Agrícola del municipio de Salazar, con una cobertura promedio de 360 estudiantes. Una vez cumplida la fase de prueba se podrá vincular más instituciones.

“Hubo un sinnúmero de situaciones que nos llevaron a identificar mecanismos que nos pudieran garantizar esas necesidades sentidas; en tal sentido, logramos avanzar en el diagnóstico que nos permitió garantizar esa dotación de menaje y equipo. Sabemos que las necesidades son múltiples, pero que sin duda alguna esta logra aliviar una carga importante”, explicó Milena Velásquez, directora del Programa de Alimentación Escolar en el departamento.

La funcionara agregó que “somos pioneros en esta nueva estrategia; lo hacemos porque consideramos que es necesario mejorar el programa, que la condición que los niños no tengan un comedor escolar no puede ser un motivo para que los niños no se beneficien del almuerzo”.

Se proyecta que 45.000 estudiantes realicen la transición a esta modalidad de ración industrializada (o refrigerio), a almuerzo, proceso que garantizará un mayor beneficio a los estudiantes, apuntando a mejoras en la disminución de los índices de deserción escolar en Norte de Santander.

Actualmente, el PAE diferencial beneficia a más de 116 mil estudiantes de 1.865 sedes educativas en los 39 municipios. Incluso, en una apuesta de inclusión, 652 niños de la comunidad indígena Motilón Barí y 427 de la población indígena U’wa forman parte del programa. Este cuenta con inversión total que alcanza los 8.119 millones de pesos.

Por otra parte, se conoció que la Fiscalía General de la Nación tiene abierta una investigación por los hechos denunciados por comerciantes que intentaron participar en las convocatorias de contratación del programa hechas por la administración municipal y terminaron renunciado por amenazas recibidas por anónimos.