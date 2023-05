Para tener en cuenta: este será el pico y placa en Cúcuta durante el jueves 25 de mayo

Aunque muchas medidas han sido tomadas por las autoridades de Cúcuta para mejorar el tráfico, entre ellas un pico y placa general, los usuarios siguen denunciando la existencia de un caos para transitar en algunas zonas de la ciudad.

Algunas iniciativas, por ejemplo, han sido implementadas por la Secretaría de Tránsito de Cúcuta desde hace solo un par de días, pero no han sido bien recibidas por la comunidad. Entre las más notorias está la del plan piloto que cerró el cruce hacia la calle 20 desde la Diagonal Santander y el cruce con la avenida Gran Colombia, así como en la avenida Cero.

Caos vehicular tras medidas recientemente implementadas. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

De acuerdo a la administración distrital, los ajustes solo funcionará por cuatro días. No obstante, los usuarios se han quejado desde el momento inicial, pues han tenido que padecer trancones que no son comunes en sectores como la Diag. Santander con calle 9, con calle 10 y sobre la av. Gran Colombia.

Lo anterior ha hecho que el tránsito en la ciudad no se haya logrado normalizar después del puente festivo. Sin embargo, con el objetivo de alivianar un poco la carga, aparece el pico y placa que regirá este jueves 25 de mayo.

Todos los detalles sobre el pico y placa en Cúcuta (rotación, horarios, zonas y excepciones)

En cuanto a los taxis, por ejemplo, los automotores de este gremio tendrán restricción de circulación entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m. Aquellos terminados en 9 no podrán estar en las calles en ese horario. Esto aplica por ser cuarta semana de mayo.

Por otra parte, y bajo lo estipulado por el Decreto 300 de 2019, en la capital de Norte de Santander regirá también el pico y placa rotativo para los carros particulares, siendo los dígitos que están inmovilizados para este jueves el 7 y el 8.

Una de las vías de Cúcuta | Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial (Twitter: @ansvcol) - Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial (Twitter: @ansvcol)

A su vez, existen cuatro horarios para la medida que cobija a los vehículos de tal descripción. Estos dependen de si la placa es del Área Metropolitana de Cúcuta o si es nacional/extranjera.

Para aquellos matriculados en el AMC, las restricciones van de 7:30 a.m. a 9:00 a.m., luego de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y finalmente de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. De su lado, los que tienen matrícula nacional y/o extranjera deberán permanecer sin circular de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en caso de terminar en los números ya mencionados.

Para tener en cuenta, los municipios que hacen parte del Área Metropolitana son Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y Puerto Santander.

Es importante destacar que el pico y placa en la capital de Norte de Santander solo cubre una parte del perímetro urbano y no toda el área de la ciudad. Las zonas descritas con las que están en la Diagonal Santander desde la Glorieta El Terminal hasta la Avenida Libertadores, la Avenida Libertadores hasta la calle 15, Calle 15 hasta la Avenida 10, la Avenida 10 hasta la Calle 2, la Calle 2 hasta la Avenida 7 del barrio El Callejón y la Avenida 7 hasta la Glorieta El Terminal.

La Diagonal Santander es una de las vías intervenidas en la ciudad. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

Por otro lado, se hace la salvedad que aquellos vehículos con distinción diplomática, de servicio escolar, especiales para el turismo o dedicados a los servicios médicos y funerarios están exentos de la medida por tratarse de prioridades o urgencias.

Finalmente, existen multas sobre aquellos que infrinjan el pico y placa (tanto la rotación de dos dígitos, como los horarios). Cada infractor deberá responder a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a $523.000. Así las cosas, existirá una inmovilización para el vehículo sancionado, por lo que el riesgo es doble para aquellos que decidan salir aún a sabiendas que no pueda hacerlo.