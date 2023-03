Periodistas de Cúcuta denuncian amenazas de muerte en su contra por parte de grupos criminales, “la orden es descuartizarnos”

Por una grave y delicada situación están atravesando los reconocidos periodistas de la ciudad de Cúcuta, Jonathan Mojica, mejor conocido como Tatán y Kevin Orozco, quienes tienen un noticiero digital llamado: De Frente y Sin Tapujos.

De acuerdo con los comunicadores sociales, a lo largo de sus carreras profesionales, vienen ejerciendo su labor de informar con veracidad y certeza la situación actual que atraviesa este territorio de frontera, donde muestran a la ciudadanía la realidad de cada rincón de Cúcuta.

Así mismo, han hecho trabajado investigativo de temas judiciales, donde les siguen los pasos a los grupos criminales que delinquen en esta zona del departamento de Norte de Santander; sin embargo, esto ahora les podría costar sus vidas.

Los periodistas también se dedican a cubrir temas de frontera. - Foto: Suministrada a SEMANA

Así las cosas, Tatán y Kevin, quienes son directores de sus medios digitales NotiFrontera y El Informante de La Frontera, respectivamente, empezaron a recibir amenazas de muerte a principios de febrero de este año en curso.

“A uno de nuestros números de trabajo se identifica un hombre y dice que es miembro de varios grupos armados, entre ellos un grupo de delincuencia común y narcotraficante que nos reservamos el nombre por temas de seguridad. El hombre dice estar preso y que trabaja con el Frente 33 de las Farc y el Cartel de Sinaloa, también nos dijo que él maneja ´ollas´en diferentes comunas de la ciudad”, señaló Orozco.

Además, los periodistas relataron que este criminal los habría contactado, luego de que ellos en una de sus emisiones del noticiero, dieran a conocer un robo en manada que se estaría presentando en un sector de la ciudad.

Este es el noticiero digital que ambos emiten. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Él nos dijo que tenía identificación de esos hombres que estaban robando en manada y que se trataría de los dueños de una ´olla´ que no está en el manejo de él, sino que están en guerra, él nos envía fotos de ellos y luego nos dice que va a empezar una serie de asesinatos contra ellos y los policías”, recalcó.

A propósito de esta situación, los comunicadores mencionan que este criminal les dice que deben de trabajar con ellos o de lo contrario los manda a matar. Pues efectivamente, los reporteros hacen su respectiva investigación y detallan que ese hombre pese a que no está preso en Cúcuta, si ha estado en otras cárceles del país.

“Este sujeto nos dice que para él dos muertos más no es nada, que da 2 millones de pesos, dos pistolas y que manda a matar al que no trabaje con él, pero a lo que nosotros le decimos que no trabajamos con delincuentes, le molestó el tema y nos dijo que no es ningún delincuente, que él hace eso porque le toca. Este hombre nos quiere obligar a publicar cosas en contra de la otra banda, cosas que a él le conviene, hechos delictivos”, aseveró Kevin.

Por otro lado, el pasado 11 de febrero, estos periodistas recibieron una segunda amenaza, nuevamente por un mensaje de texto vía WhatsApp, al parecer, por integrantes del Ejército de Liberación (ELN), luego de que ellos expusieran en sus redes sociales la captura de alias Bambam.

Ambos profesionales son especializados en comunicación digital. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Reciban ustedes un saludo fraternal de la organización debido a la captura de Juan de Dios Martínez, alias bambam, hemos tomado la decisión de tomar acciones así que aténganse a las consecuencias atentaremos contra todo uniformado que se nos cruce al igual que ustedes los periodistas va a haber alteración en espacios públicos como privados tomaremos acciones y no va a haber compasión con nadie”, dice el mensaje enviado por el ELN.

Ante esta nueva amenaza, los reporteros se encuentran atemorizados a tal punto que desde entonces se han abstenido en cierta parte a publicar noticias sobre capturas que involucren a este grupo criminal. “Pudimos averiguar que este mensaje del ELN no llegó a ningún otro periodista, sino que solo llegó a mi teléfono”, señaló Mojica.

Así mismo, a finales de febrero, recibieron una tercera amenaza, pero esta vez habría sido por parte del Tren de Aragua, quienes se estarían tomando el control en la zona de frontera, donde estos periodistas serían ´una piedra en el zapato´ para esta banda criminal.

Así es su trabajo desde sus oficinas. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Nosotros en días pasados habíamos dado a conocer una captura de esta organización y luego de eso nos llega información de que los integrantes del Tren de Aragua que comandan en la cárcel habría dado la orden de asesinarnos y descuartizarnos”, puntualizó Mojica.

Ante todo este panorama, los periodistas amenazados contrataron por sus propios recursos un escolta privado, mientras el proceso de la Unidad Nacional de Protección (UNP) avanza al igual que las investigaciones por parte de la Policía y Fiscalía General de la Nación.

“El proceso de la UNP es lento, es demorado, nos dicen que en tres meses nos dan respuesta, no sé que están esperando ¿que nos maten?, esto si da mucho miedo, esto no es solo dos personas, sino un equipo detrás, realmente nos sentimos en peligro. Ahora solo estamos trabajando desde la oficina y no como lo venimos haciendo desde las calles. Dios no quiera pasa algo, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), ya saben el tema”, detallaron las víctimas.

En su noticiero los periodistas denuncian el actuar de los grupos armados. Como consecuencia, recibieron tres amenazas en las que se refieren a su trabajo periodístico, les obligan a publicar información y los presionan para dejar de divulgar noticias sobre el conflicto. — FLIP (@FLIP_org) March 1, 2023

Sin embargo, señalan que por ahora no tienen garantías de informar por temor a lo que les pueda pasar, pero aseguran que no los van a callar ni tampoco se irán de la ciudad pese a que sus familiares y ellos se sienten atemorizados por su seguridad.