Grafitis de las Autodefensas causan terror en barrios de Cúcuta

Una situación bastante grave se está presentando en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde parece ser que cada vez toman más fuerza los grupos criminales que delinquen en este territorio.

De acuerdo con Wilfredo Cañizares, defensor de los Derechos Humanos en la región, han aparecido varios grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (A.U.C.V.) en algunos sectores de Cúcuta.

Además, reveló el mensaje que esta banda delincuencial estaría difundiendo con el fin de generar temor entre los habitantes de la comuna 6, conformada por los siguientes barrios: Caño Limón, Simón Bolívar, Alonsito, Paz y Progreso, Toledo Plata, Trigal, Porvenir, Villa del Tejar, Aeropuerto, Virgilio Barco, Las Cumbres, Colinas del Tunal y 6 de Reyes.

Varias casas registran estos grafitis. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

“A partir de la fecha (16 de marzo de 2023) no queremos ver en los parques, en las calles afuera de los colegios, consumidores de sustancias, alucinógenos, ladrones, jíbaros, esos parches de las esquinas serán dados de baja por nuestra organización. Así que padres de familia recojan a sus hijos que llegó la limpieza social que tanto el pueblo pedía, ya que el señor alcalde de Cúcuta y el organismo policial no están haciendo nada por la seguridad del pueblo, den un paso al costado que nuestros comandos hacen su trabajo. ¡Seguiremos en pie de lucha, no vamos a bajar la guardia!”, dice el escrito de las A.U.C.V.

Por su parte, el defensor le hizo un llamado especial a las autoridades policiales de Cúcuta para que tomen acciones urgentes, frente a esta situación que vuelve a generar zozobra entre los habitantes de frontera.

“Los grafitis aparecidos de manera simultánea en varios sectores de la ciudad, deben ser objeto de especial atención de las autoridades. Está circulando este mensaje, se anuncia una operación de exterminio social”, señaló Cañizares.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Ante esta situación, SEMANA consultó a Isaac García, representante de los jóvenes en el Concejo Departamental de Paz y consejero municipal de juventud por la curul de víctimas del conflicto armado en la ciudad de Cúcuta, quien se encuentra preocupado con este panorama.

“Todo esto está conectado con la ruta del control del narcotráfico, pero también del control territorio de barrios, veredas, y algunas zonas de Cúcuta. Esto hace que ser joven en este departamento sea cada vez más difícil, ya que al no ver oportunidades laborales ni académicas hace que los jóvenes se vean en un mar de violencia por parte de los grupos ilegales, convirtiéndose en mano de obra para los criminales o en consumidores”, recalcó el representante de los jóvenes.

La comunidad se encuentra atemorizada. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Así mismo, pide a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

“Nosotros hacemos una alerta a las entidades del Estado, garantes de seguridad y de la vida de los jóvenes y líderes sociales, para que se tomen acciones y medidas urgentes para garantizar la integridad de los que habitan en ese municipio”, señaló el consejero de víctimas.