Atentado con explosivos contra el gasoducto en Sardinata, Norte de Santander

La situación de orden público sigue siendo crítica en el departamento de Norte de Santander, específicamente en la subregión del Catatumbo, donde los grupos criminales que delinquen en este territorio atacan sin piedad a la Fuerza Pública y la población civil.

Una nueva acción violenta se registró en la mañana de este martes, 14 de marzo, en el municipio de Sardinata, donde se registró la explosión de un artefacto explosivo en inmediaciones del gasoducto, que dejó daños en el sistema eléctrico de esta zona.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, este atentado afectó la planta de gas Sardinata Sur y Campo Giles; además, dejó sin luz a los corregimientos de Petrólea, Campo Dos, Llano Grande, La Cuatro, Punta de Palo y el sector del kilómetro 15.

Esto es parte de la empresa afectada. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

Ante esta situación, la empresa del servicio de energía Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), Grupo EPM, dio a conocer qué personal capacitado se trasladó a la zona de para atender la emergencia y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Por su parte, soldados de la Escuadra de Sensibilización del Batallón de Artillería N.º 30 se encuentran en las calles de dicho municipio brindando seguridad a los pobladores de la zona. Sin embargo, se desconoce el grupo criminal que pudo cometer este acto delincuencial, por lo que en esta zona de acceso al Catatumbo delinquen disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tres policías heridos tras ataque con explosivos en la vía Cúcuta

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró sobre el mediodía de este viernes 10 de marzo, donde tres uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la región fueron atacados, ellos son: el intendente jefe, Álvaro David Peñalosa Córdoba; el subintendente, Emerson David Silva Jaimes y el patrullero, Jorge Luis Silva Pinzón.

SEMANA confirmó que este hecho se presentó en el sector La Chacona, entre la vía que comunica a la ciudad Cúcuta con el municipio de Sardinata, subregión del Catatumbo.

El ataque fue con explosivos y ráfagas de fusil el cual se registró por varios minutos. - Foto: Suministrada a SEMANA - Diego Clavijo

Según detalló una fuente judicial a este medio, los policías se movilizaban en un vehículo y alcanzaron a dar aviso a la unidad del departamento que estaban siendo hostigados con explosivos y ráfagas de fusil. Además, un civil también resultó lesionado, quien se desconoce su identidad.

Así mismo, se conoció que los uniformados evitaron el ataque dejando a los tres uniformados gravemente heridos. Por el momento, las autoridades se dirigen vía aérea al lugar de los hechos para realizar el traslado de los uniformados a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta.

Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

Un vehículo particular también resultó afectado. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, señaló Villamizar en SEMANA.

De igual forma, el defensor pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas. “Esperamos que el Ministerio de Defensa realice un consejo de seguridad en la región, no es posible que todas las alteraciones del orden público en la región, y no hacen presencia ni los comandantes generales de la fuerza pública”, recalcó.