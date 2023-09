Pilas: así rota el pico y placa para taxis en Cúcuta durante septiembre

Ojo: no habrá atención del Sisbén en Cúcuta hasta el próximo 4 de septiembre

Primera, tercera y quinta semana de septiembre

Viernes: no circulan vehículos con placa terminada en 0.

Segunda y cuarta semana de septiembre

Los conductores que no acaten la restricción de movilidad se exponen a recibir sanciones de las autoridades de tránsito, por lo que deben atender los detalles de la normativa del pico y placa y abstenerse de sacar los vehículos cuando se tiene la restricción.

En ese sentido, y de acuerdo con el decreto, se restringe la circulación de vehículos con el último dígito de sus placas; es decir, lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8), viernes (9 y 0). Estos automotores no podrán estar en las calles en los siguientes horarios: 7:30 a. m. a 9:00 a. m., 11:30 a. m. a 1:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Cabe mencionar que se tenía estipulado un cambio en la rotación de la medida; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la nueva restricción de vehículos particulares, por lo que el pico y placa sigue igual.

“El pico y placa a 4 dígitos NO está implementado, ni se implementará, hasta tanto no se tenga un decreto formal (que no está proyectado actualmente). En este momento se mantiene la medida del pico y placa a 2 dígitos (la actual) y rige de forma normal en todo el municipio”, señaló la administración municipal.