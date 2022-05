Por fallas en las obras, reconstruirán cruces viales en el centro de Cúcuta

Por una problemática en redes sociales sobre los cruces viales seguros en los adoquines que implementó la Alcaldía de Cúcuta, en el centro de la ciudad, el mandatario local realizó una inspección a las obras y determinó que se hará una reconstrucción en los pasos peatonales.

La comunidad ha indicado que estos cruces quedaron desnivelados, pues denuncian que cuando caminan por los adoquines la superficie no se encuentra en óptimas condiciones para el servicio de los cucuteños. Si el objetivo de las obras era mejorar la movilidad vial, “terminaron es empeorándola”, manifiesta la comunidad.

Cabe mencionar que inicialmente fueron diez cruces los que se contrataron por $1.450 millones. Luego se adicionaron otros siete puntos para los cuales se añadieron $623 millones.

Tras las múltiples quejas que ha recibido la administración municipal por dicha obra, el alcalde visitó la intervención adelantada sobre la calle 10 del centro de Cúcuta, donde manifestó que estos cruces peatonales no se encontraban en un estado óptimo para ser recibidos.

“Hemos recorrido las obras que se hicieron en el centro de la ciudad y quiero decirles a todos que no las vamos a recibir hasta tanto no queden como debe ser. Si es necesario que el contratista vuelva a intervenir estos puntos, pues lo tendrá que hacer porque tal y como están esos cruces en estos momentos, no van a ser recibidos y así se lo he hecho saber al Área Metropolitana y al contratista”, aseguró el alcalde Jairo Yáñez.

Por tal motivo, el mandatario solicitó al contratista volver a realizar los trabajos desde este fin de semana y aseguró que el costo del cambio de cada uno de los adoquines, correrá por cuenta de la constructora, donde tendrá vigilancia continua por parte de la Secretaría de Tránsito y la interventoría municipal.

“Todos esos costos van a ser asumidos por el contratista, con la supervisión permanente nuestra, ningún recurso público está comprometido hay, por el contrario, no hemos pagado un solo peso, hasta que no se reciba las obras como se merece la ciudad”, afirmó Yáñez en rueda de prensa.

Así mismo, el mandatario manifestó que estas nuevas intervenciones se van a realizar únicamente en horas de la noche, con el objetivo de no interrumpir en la movilidad durante el día, “personalmente como alcalde asumo la responsabilidad, porque bajo mi cabeza y bajo mi decisión personal, que las obras públicas son como las obras de arte, no vamos a recibir chambonadas, no vamos a jugar con los recursos públicos”.

Para finalizar el alcalde recordó que lo que se busca con estas obras, es mejorar las dinámicas de movilidad, brindando soluciones a los inconvenientes que durante años se han presentado en torno a este tema, por lo que el propósito de estos proyectos, de manera articulada con la comunidad, logrará una movilidad eficiente, segura y sostenible para todos los cucuteños.

Por su parte, el secretario de tránsito de Cúcuta, Mayid Gene Beltrán, indicó que: “esperamos que sean intervenciones efímeras y rápidas, porque digamos ya las canastas en concreto donde está confinado el adoquín que es lo que más tiempo demora, que requiere 14 días de fraguado, ya cumplió su tiempo y endurecimiento”.