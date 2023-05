¿Qué pasó? Más de 17 mil estudiantes se quedaron sin PAE y sin transporte escolar en Girón, Santander

Una preocupante situación se estaría registrando en el área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, donde más de 17 mil estudiantes se quedaron sin el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y sin el servicio de transporte escolar.

De acuerdo con el sindicato de educadores de Santander, a partir de este miércoles, 3 de mayo, la Secretaría de Educación municipal alertó a las instituciones educativas mediante un comunicado sobre esta situación.

“El PAE estuvo hasta ayer aunque realmente estuvo hasta el 31 de marzo, pero con algunas adiciones se tuvo hasta el 20 de abril y se estableció una medida transitoria entre el 24 de abril y el 2 de mayo y desde hoy no hay servicio para aproximadamente 17.055 estudiantes que reciben ese beneficio”, señaló Javier Flórez, docente y miembro del Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander (SES).

Transporte escolar. (imagen de referencia). - Foto: Alcaldía de Cúcuta

Ante esta situación, donde también habría falencias en otros servicios especiales, la alcaldesa Yulia Rodríguez, sostuvo una reunión para dar solución a servicios administrativos esenciales como las secretarias, aseadores, personal de servicios generales, de portería y vigilancia.

Sin embargo, el tema del PAE y del transporte escolar solo se estaría restableciendo hasta el próximo 15 de mayo del presente año, debido a que esta administración municipal está adelantando el proceso contratación con el fin de restablecer la entrega de la ración.

“Están en un proceso de licitación, de selección abreviada bajo el mecanismo de bolsa mercantil por aproximadamente $8.895 millones y se contrariarán 95 días de lo que resta del calendario escolar y creeríamos que finalizando el año quedaría una semana sin el suministro del servicio”, enfatizó Flórez.

Por su parte, el docente insistió en tener una mejor planeación para evitar que se presenten estas inconsistencias durante el desarrollo de la jornada escolar, por lo que ahora habrá un ajuste en el horario de clases en los colegios afectados.

El PAE en Santander. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“En tal sentido se solicita a los directivos de las instituciones educativas que en ejercicio de las competencias establecidas en el decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.6.1.6 inciso final y demás que regulen la materia, adecuen el horario de la jornada escolar de forma temporal, en aras de no afectar el desempeño académico de los alumnos”, señaló la Alcaldía de Girón.

Advertencia de Procuraduría para cumplimiento de PAE

La Procuraduría General de la Nación emitió cinco recomendaciones fundamentales para las Entidades Territoriales Certificadas (gobernaciones y alcaldías) encargadas de contratar y suministrar los alimentos estipulados en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

En una comunicación dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, directivos, gerentes y coordinadores PAE de entidades territoriales de todo el país, el Ministerio Público recordó que a través de su delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, ejerce vigilancia superior sobre estos recursos y quienes los administran, por cuanto está en la obligación de hacer las precisiones del caso para garantizar la aprobación de los proyectos de inversión y evitar fallas que impliquen posibles faltas disciplinarias.

PAE Santander. - Foto: PAE Santander

Y es que, sin duda alguna, el Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

Entre las recomendaciones más importantes, la Procuraduría General de la Nación pide garantizar inicio oportuno y continuidad del servicio durante los 180 días del calendario escolar, población a atender de acuerdo a los criterios de priorización, definición de la modalidad y tipo de complemento a suministrar con los respectivos documentos del ciclo de menú por sede educativa y fijar el costo de la ración a suministrar detallando la metodología empleada.