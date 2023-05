Riña entre hinchas del Cúcuta Deportivo y Valledupar Fútbol Club dejó tres personas heridas; esto fue lo que pasó

Sobre las 11:30 de la mañana de este jueves, 25 de mayo, se presentó una fuerte riña a las afueras del estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

Este enfrentamiento se presentó entre hinchas del Cúcuta Deportivo y Valledupar Fútbol Club, horas antes del encuentro de estos dos equipos, válido por la fecha 2 del grupo B del Torneo BetPlay Dimayor 2023-I.

Así las cosas, la Plaza de Banderas ubicada sobre la Diagonal Santander, en Cúcuta, se volvió escenario de guerra entre varios hombres que desataron una riña, en la cual tuvo que intervenir la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

La comunidad grabó la riña. - Foto: Fragmento de video tomado de Instagram

Ante esto, SEMANA conoció que este hecho dejó tres personas lesionadas, que serían del equipo visitante, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde solo uno de ellos -identificado como Andrés Camilo Sierra- presentó herida abierta en la rodilla derecha, ocasionada con arma blanca, mientras que los otros dos lesionados presentaron laceraciones en el rostro y brazo, sin revestir gravedad.

Por su parte, el encuentro deportivo se llevó a cabo sin ningún contratiempo, el cual dejó un resultado de 1-1. El próximo domingo, 28 de mayo, el Cúcuta se enfrentará con Patriotas sobre las 4:00 p. m., en esta ciudad.

Hinchas de Bucaramanga apuñalaron a un joven solo por tener una camiseta negra

El más reciente partido del Club Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López, dejó como saldo una acción violenta a las afueras del recinto deportivo.

De acuerdo a un video que se hizo viral en redes sociales, al parecer, hinchas de Bucaramanga habrían apuñalado en seis oportunidades a un joven solo por tener una camiseta negra.

Ayer 17 de abril a las afueras del estadio Alfonso Lopez, hinchas del atlético Bucaramanga apuñalaron 6 veces al hermano de un amigo simplemente por llevar una camisa negra, hasta cuando esta inseguridad? @JCardenasRey yo como hincha que también asisto a los partidos… pic.twitter.com/ya2uonfR6e — T A T I A N A (@Tatiana_LunaM) May 19, 2023

“Me da un miedo salir y presenciar esta situación simplemente por no portar la camisa que a ellos les agrada. Como hincha debemos parar esta situación y ser conscientes de que nadie nos cuida en el estadio y que ser hincha no debería de costar la vida”, dijo la mujer que denunció la situación.

También aseguró que el joven, aunque quedó con heridas de gravedad, en el momento se está recuperando. “Está en reposo, pero gracias a Dios, vivo”, dijo.

Mientras que otros internautas no dudaron en opinar el respecto y aprovecharon para denunciar situaciones similares.

“Esto es verdad, un amigo hincha del Bucaros lo invité al estadio a último minuto, salía de trabajar y no tenía la camiseta del equipo, entonces lo comenzaron a agredir por no llevarla puesta y a insultarnos (yo si la llevaba)”; “la lógica es sencilla, mientras nuestra sociedad no esté controlada con autoridades fuertes, con penas reales y severas, tomar la decisión de ir a un partido del equipo que sea es un acto de irresponsabilidad con uno mismo, con la mano de gamines que van a hacer de las suyas”; “los hinchas estaban dentro del estadio, los del video son vándalos y hasta que no impongan penas fuertes van a seguir delinquiendo”. Han sido algunos de los comentarios.

En manada, hinchas de Bucaramanga apuñalaron a un joven solo por tener una camiseta negra - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, el coronel Juan Andrés Guzmán González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo que en el marco del partido de fútbol registraron un parte de normal desarrollo al interior del estadio, con un buen comportamiento por parte de los asistentes.

“Durante el desarrollo de este evento, en la parte externa, algunos hinchas intentaron ingresar a la fuerza, por lo cual se generó una reacción por parte del dispositivo policial evitando que esto se presentara”, detalló.

También dijo que una vez finalizado el partido, algunos hinchas se ubicaron en otro punto de la parte externa e iniciaron una agresión, “algunos actos en contra de personal policial, esto generó una reacción para contener y controlar esos hechos que se presentaron. No registramos, afortunadamente, ningún lesionado y la situación está controlada, sin que haya pasado a mayores hechos respecto a esta situación”, recalcó Guzmán, al parecer, desconociendo la agresión presentada a un joven por llevar una camiseta negra.

Juan Andrés Guzmán González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. - Foto: Cortesía Policía Nacional

El subcomandante insistió en que las personas que asistieron al partido de fútbol tuvieron un buen comportamiento. “No se presentó ninguna novedad al interior, estuvieron disfrutando del partido, de este evento, y una vez finalizado, salieron sin ninguna novedad y sin ningún problema, se les garantizó la tranquilidad en el desarrollo de este evento”, concluyó.

De otro lado, el Mayor General Manuel Antonio Vásquez Prada, secretario del Interior de Bucaramanga reiteró que luego de iniciado el partido, algunas personas pretendieron vulnerar la seguridad para ingresar de manera violenta al estadio.

“Posteriormente, hubo un enfrentamiento entre dos barras. Minutos antes de terminar el partido irrumpieron atacando a la Policía, pero finalmente, todo estaba previsto desde la Comisión de Fútbol donde desde la planeación fue garantizar que no se vulnerara ningún derecho para los aficionados, quienes acudieron y concurrieron”, dijo.

Vásquez aseguró que en ese momento se garantizó el retorno de los hinchas a sus destinos de manera tranquila.

“Seguiremos demostrando que la autoridad es que la se impone frente a cualquier manifestación por vías de hecho y que no se desistirá cuando se pretenda violar o conculcar los derechos de otras personas”, manifestó.

Manuel Antonio Vásquez Prada, secretario del Interior de Bucaramanga. - Foto: Cortesía Alcaldía de Bucaramanga

Afirmó que el dispositivo de seguridad funcionó y garantizó que se respetaran los derechos de todas las personas que acudieron de manera pacífica al estadio. “Continuaremos en este mismo plan porque la Comisión del Fútbol siempre lo hace y lo garantiza con el concurso de todos los integrantes que votamos y planteamos las mejores soluciones, identificando cualquier riesgo para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza”, finalizó.