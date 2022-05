Usuario se encadena en las instalaciones de la Nueva EPS en Cúcuta

En la mañana de este lunes 2 de mayo, un ciudadano en la ciudad de Cúcuta, tomó la decisión de encadenarse en las instalaciones de una sede de la Nueva EPS, como símbolo de protesta contra la entidad que según denuncia no se han demoras en la entrega de medicamentos.

Se conoció que el ciudadano Carlos Alberto Álvarez Monsalve de 69 años, llegó a la sede de la Nueva EPS, ubicada en la avenida 1E #14-17 del barrio Caobos, sobre las 4:00 de la madrugada y con el propósito de llamar la atención de la entidad decidió encadenarse, pues esto ha desatado rechazo entre la comunidad debido a que el usuario esta impidiendo el ingreso de los otros pacientes.

La Asociación de Usuarios de la IPS Vihonco, llegó a estos extremos por las demoras en las entregas de medicamentos que se han venido presentado en las diferentes farmacias de CAFAM Y la oficina principal de la Nueva EPS.

Además, aseguran que le enviaron una petición a la entidad de salud el pasado 16 de febrero del presente año, donde se le exigía mejoras en la entrega de medicamentos, más personal en las farmacias, prioridad a los usuarios de otros municipios, nuevas sedes en lugares más accesibles.

Tras esta problemática, donde el ciudadano se encuentra atado a la puerta de las instalaciones de la Nueva EPS, impidiendo el ingreso de los usuarios que llegan a reclamar sus medicamentos, ha generado discordia entre ellos.

“Es injusto, porque todos tenemos derecho, él no es el único que está enfermo, ese es un caso injusto que no es valido bajo ninguna circunstancia”, expresó uno de los usuarios quien rechaza el acto de Álvarez al encadenarse.

Por su parte, un representante de la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, quien hace acompañamiento a esta situación, le manifestó a los usuarios que se están quejando por no poder ingresar a las instalaciones, que la decisión de Carlos Alberto es que no se va a mover del sitio, pese a que ellos le han solicitado que proteste pero que no impida el paso.

Asimismo, se conoció que para el día martes 3 de mayo se programó una reunión con los diferentes representantes de la Nueva EPS, junto con el director del Instituto Departamental de Salud y los gerentes de la IPS Vihonco, con el objetivo de atender a los que están protestando y recibirles las sugerencias para poder solucionarlas.

Nueva EPS responde

Por su parte, la Nueva EPS emitió un comunicado con relación a las quejas que presenta el ciudadano Carlos Alberto y rechaza los actos que ha tomado al encadenarse, pues la entidad manifiesta que han tenido constante comunicación con los diferentes usuarios.

Además se lee en el comunicado que la Nueva EPS le entregó respuesta al implicado el pasado 28 de abril con relación a todas las solicitudes que se manifestaban en la petición enviada en el mes de febrero, de la siguiente manera, la entidad de salud expresa que: